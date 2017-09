Die Preise liegen bei 699 Euro bzw. 599 Euro

Auf der IFA hat Sony seine neue Smartphone-Reihe präsentiert. Nun kommen das Xperia XZ1 und das Xperia XZ1 Compact in den Handel. Die Ausstattung beider Geräte ist recht ähnlich, allerdings fällt das Compact-Modell deutlich kleiner aus. Es besitzt ein 4,6 Zoll großes HD-Display, das Xperia XZ1 bietet hingegen eine Displaydiagonale von 5,2 Zoll sowie eine Auflösung von 1080 mal 1920 Pixel. Das Besondere an den Smartphones ist deren Kamera-Ausstattung, die bei beiden gleich ausfällt: Die 19-Megapixel-Hauptkamera mit Motion-Eye-Technologie soll für besonders scharfe Aufnahmen sowie Zeitlupen-Videos und Fotos sorgen. Gleichzeitig können die XZ1-Modelle 3D-Scans von Objekten anfertigen, die dann zum Beispiel in Augmented-Reality-Videos eingebunden oder am PC weiterverarbeitet werden können.

Sowohl das Xperia XZ1 als auch das XZ1 Compact werden von einem Snapdragon 835 angetrieben und bringen 4 GB Arbeitsspeicher mit. Der interne Speicher des XZ1 beträgt 64 GB, der des Compact 32 GB. Die Smartphones sind nach IP65/68 staub- und wassergeschützt. Erhältlich ist das Xperia XZ1 für 699 Euro (UVP) in den Farben Schwarz, Silber und Blau. Das Compact-Modell wird für eine UVP von 599 Euro angeboten und ist wahlweise in schwarz, silber, blau oder pink zu haben. Mehr Details lesen Sie in den Hand-On-Tests des Xperia XZ1 und des Xperia XZ1 Compact.