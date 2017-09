Nur wenige europäische Länder bekommen es

Das Sony Xperia XZ1 ist das neue Highend-Smartphone der Japaner. Wir haben auf der IFA im Gespräch mit Sony erfahren, dass es auch eine Dual-SIM-Version des Modells geben wird. Diese wird vorwiegend im asiatischen Raum angeboten, kommt aber auch nach Europa. Der Haken daran ist, dass das Sony Xperia XZ1 Dual-SIM nur in Polen und Großbritannien zur Verfügung stehen wird. Der deutsche Markt geht damit leer aus. Zumindest ist es für deutsche Interessenten durch die Nähe zu den beiden Ländern - insbesondere Polen - einfacher an ein Dual-SIM-Modell des Xperia XZ1 zu gelangen. Das Sony Xperia XZ1 Compact (zum Kurz-Test) wird es dagegen in keiner Dual-SIM-Version geben, wie teltarif.de auf Nachfrage erfahren hat.

Alle wichtigen Informationen zu beiden neuen Sony-Smartphones erhalten Sie in der nachfolgenden Meldung.