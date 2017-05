Xperia XZ Premium im Unboxing: Sonys "Meisterstück"

Sony XZ Premium Datenblatt

Das Sony Xperia XZ Premium ist das neue Vorzeigemodell der Japaner, dass in puncto Ausstattung fast keine Wünsche offen lässt. So bietet es einen starken Snapdragon-835-Prozessor, 4 GB RAM, ab Werk Android 7.1 und ein 5,5-Zoll-Display, das eine Auflösung von 2160 mal 3840 Pixel hat - Sony bezeichnet dies als 4K-Auflösung. Dazu sieht das Modell noch richtig edel aus.

Wir haben ein Test-Gerät vom Sony Xperia XZ Premium in der Farbvariante Deepsea Black erhalten und zeigen Ihnen im Unboxing, was den Käufer alles im Karton erwartet. Sony bietet das Highend-Smartphone zu einem Preis von 749 Euro an (UVP) und betitelt es selbst als sein "Meisterstück".