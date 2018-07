Mit dem Xperia XA2 Plus hat Sony ein 6-Zoll-Smart­phone mit Dual-SIM für 400 Euro angekündigt. Auch der Erscheinungstermin des Xperia XZ2 Premium in Deutschland steht fest.

Das im Januar auf der CES vorgestellte Sony Xperia XA2 bekommt einen großen Bruder: Heute verkündete Sony die Markteinführung des Xperia XA2 Plus.

Das neue Smartphone der Xperia-Reihe wird die von Sony so betitelte "Super-Mittelklasse" ergänzen. Ausgestattet sein wird es mit einer 23-Megapixel-Hauptkamera mit 4K-Video-Aufnahme sowie einer 8-Megapixel-Frontkamera mit 120-Grad-Weitwinkel-Linse. In den Rahmen im Metall-Look nahezu randlos eingelassen ist ein 6-Zoll-Full-HD-Plus-Display mit einer Auflösung von 2160 mal 1080 Pixel und 500 cd/m² Leuchtdichte. Das Gehäuse selbst ist allerdings aus Kunststoff gefertigt. Ein Fingerabdrucksensor befindet sich auf der Rückseite des Geräts.



Xperia XZ2 Premium kommt nach Deutschland

Angetrieben wird das Xperia XA2 Plus vom Qualcomm Snapdragon 630, dem 4 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Außerdem gibts 32 GB internen Speicher, der per microSD-Karte um bis zu 400 GB erweitert werden kann. Eine 3,5-Millimeter-Kopfhörerbuchse wird das Smartphone weiterhin haben. Die Akkukapazität ist mit 3580 mAh angegeben, geladen wird per USB-3.1-Typ-C-Buchse. Android 8.0 ist als Betriebssystem vorinstalliert. Außer über LTE Cat. 12 nimmt das Gerät per WiFi 802.11a/b/g/n/ac mit dem Internet Verbindung auf. Das Xperia XA2 Plus wird in Deutschland ab Anfang Oktober verfügbar sein, als Dual-SIM-Variante kostet es 399 Euro (UVP).

Außerdem verkündete Sony heute den Termin, zu dem das Xperia XZ2 Premium nach Deutschland kommt. Das im April vorgestellte Smartphone kann seit dieser Woche in den USA vorbestellt werden, ausgeliefert wird es dort ab dem 30. Juli.

Das Xperia XZ2 Premium wird in Deutschland ab Ende August verfügbar sein, ob es auch mehrere Wochen vorher vorbestellbar sein wird, sagte Sony nicht. Es wird 899 Euro (UVP) als Dual SIM-Variante kosten.