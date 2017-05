Sony Xperia X Ultra aufgetaucht: 6,45-Zoll-Display im 21:9-Format

Sony könnte schon bald mit dem Xperia X Ultra ein neues Riesen-Smartphone mit 6,45-Zoll-Display präsentieren. Das Modell soll es untere anderem in Rot geben. Erste Eckdaten sind aufgetaucht.

Sony führt seine Phablet-Reihe fort. Eines der aktuellen Modelle ist das Xperia XA1 Ultra, das in der Mittel­klasse einzuordnen ist. Nun wollen die Japaner offenbar auch ein Riesen-Smartphone in der gehobenen Mittel­klasse vorstellen, wenn man den neusten Gerüchten Glauben schenkt. Dabei handelt es sich um das Sony Xperia X Ultra, dessen Ausstattungs­merkmale zum Teil durch­gesickert sind. Das Smartphone soll in den Farb­varianten Rot und Grau erhältlich sein; Informationen zum Preis oder einem Release-Termin sind noch nicht bekannt.

Demnach besitzt das Modell ein Display mit einer Diagonale von 6,45 Zoll im 21:9-Format, wie gsmarena.com schreibt. Damit wäre der Bildschirm noch länglicher als der des LG G6 mit einem Display im 18:9-Format oder des Samsung Galaxy S8 im 18,5:9-Format. Quad-HD-Auflösung wird das Xperia X Ultra aber wohl nicht bieten, stattdessen soll das Display eine Auflösung von 1080 mal 1920 Pixel haben. Durch das ungewöhnliche Display-Format für ein Smartphone eignet sich das Gerät, um zum Beispiel bestimmte Filme ohne schwarze Balkon über den kompletten Bildschirm anschauen zu können.



Sony Xperia X Ultra in Grau

Diese Ausstattung könnte Xperia X Ultra noch bieten

Außerdem könnte das Xperia X Ultra einen Snapdragon-660-Chip von Qualcomm bieten, der von einem Arbeits­speicher mit 4 GB Unterstützung erhält. Die Kapazität des internen Speichers soll 64 GB betragen. Ob ein microSD-Slot für die Speicher­erweiterung integriert ist, ist noch unklar, allerdings sind die meisten Sony-Smartphones mit einem ausgestattet. Der Akku des Xperia X Ultra ist mit 3050 mAh angegeben und soll den Schnelllade­standard Quick Charge 3.0 unterstützen.



Neues Sony-Phablet mit großem Display im 21:9-Format Neues Sony-Phablet mit großem Display im 21:9-Format

Für Selfie-Aufnahmen ist auf der Vorderseite des Riesen-Smartphones eine 13-Megapixel-Kamera eingebaut; die rückseitige Hauptkamera macht wohl Aufnahmen mit einer Auflösung von 19 Megapixel. Außerdem ist das Sony-Smartphone auch mit zwei Stereo-Lautsprechern ausgestattet und es läuft ab Werk mit Android 7.0 alias Nougat eine vergleichsweise neue Version auf dem Xperia X Ultra. Wie andere Sony-Modelle auch, ist das Xperia X Ultra wohl nach der Schutzklasse IP68 vor Wasser und Staub geschützt.

Einen ersten Eindruck vom Sony Xperia XA1 Ultra haben wir uns im Hands-On gemacht.