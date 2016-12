Saturn: Sony Xperia X Compact günstiger

Sony Xperia X Compact bei Saturn kaufen Bei Saturn ist ab sofort das Sony Xperia X Compact in Blau, Weiß und Schwarz zu einem günstigeren Preis als regulär erhältlich. So wird das Sony-Smartphone für 349 Euro statt 409 Euro angeboten. Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, ob das Modell bei anderen Online-Händlern noch günstiger verfügbar ist und ob sich der Kauf lohnt.

Ein kurzer Preis-Vergleich macht deutlich, dass das Sony Xperia X Compact bei Saturn ein Schnäppchen ist. So gehen die Preise für das Smartphone bei anderen Händlern erst bei 372 Euro (inklusive Versandkosten) los. Der Interessent spart somit etwa 23 Euro. Hinweis: Bei Selbstabholung in einem Saturn-Markt fallen keine Gebühren an. Wer sich das Smartphone direkt nachhause schicken lassen möchte, muss einmalig 4,99 Euro für den Versand entrichten.

Test & Specs des Sony Xperia X Compact

Das Sony Xperia X Compact ist ein kompakter und etwas abgespeckter Abkömmling des Sony Xperia X. Das Display misst 4,6 Zoll (11,7 Zentimeter in der Diagonale) bei einer Auflösung von 720 mal 1280 Pixel. Im Inneren arbeitet ein Hexa-Core-Prozessor: Zwei Kerne sind mit je 1,8 GHz getaktet und die anderen vier Kerne mit je 1,4 GHz. Die CPU wird von 3 GB RAM und einer Adreno-510-GPU unterstützt. Der interne Speicher bietet eine Kapazität von 32 GB; über den microSD-Slot ist eine Speicher­erweiterung um bis zu 256 GB möglich.

Gute Fotos lassen sich bei Tageslicht mit der rückseitigen 23-Megapixel-Kamera schießen. Die 5-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite liefert ebenfalls bei optimalen Lichtverhältnissen gute Aufnahmen ab. Zu den weiteren Features gehören LTE-Unterstützung mit bis zu 300 MBit/s im Downstream, NFC, eine Finger­abdruckscanner in der Power-Taste sowie Outdoor-Eigenschaften.

In unserem Test konnte das Sony Xperia X Compact mit einer langen Akku-Laufzeit und einwandfreien Telefonie-Funktion punkten. Welche Stärken und Schwächen das Smartphone noch besitzt, erfahren Sie im Test des Sony Xperia X Compact.