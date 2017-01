Sony Xperia: Smartphones mit OLED-Display?

Sony könnte bei der Display-Technologie seiner bisherigen Smartphones 2018 auf OLED wechseln. Ein erster Schritt in diese Richtung hat der Hersteller bereits getan.

Steigt Sony bei seinen Smartphones bald von LCD auf OLED um? Sony könnte 2018 bei seinen Smartphones auf ein OLED-Display setzen. Erst zur CES in Las Vegas Anfang Februar hatten die Japaner ihren ersten Fernseher mit OLED-Bildschirm vorgestellt. Der Einsatz der OLED-Technologie können einem Bericht von nikkan.co.jp (via xperiablog.net) zufolge auch bei den Xperia-Smartphones möglich sein. In diesem Jahr ist es allerdings eher unwahrscheinlich, dass Sony ein OLED-Smartphone präsentieren wird. Eher wird auf eine Vorstellung im kommenden Jahr getippt.

Bisher hat Sony bei seinen Smartphones auf LC-Displays gesetzt. Allerdings haben OLED-Displays den Vorteil, dass sie einen besseren Kontrast und ein satteres Schwarz bieten. Auch Apple plant einen möglichen Wechsel zur OLED-Technologie. In puncto OLED-Panels ist derzeit Samsung noch Platzhirsch und könnte gegebenen­falls sogar die Fertigung der Displays für künftige Xperia-Smartphones übernehmen. Aber auch LG hatte auf der CES angekündigt, mehr in eine OLED-Fabrik zu investieren.

Bevor OLED kommt, wird es fast randlos

Doch bevor Sony in seinen Smartphones OLED-Technologie einsetzt, könnte die nächste Generation mit einem fast randlosem Display ausgestattet sein, wie wir erst kürzlich berichtet haben. Demnach soll das kommende Flaggschiff Sony Xperia X (2017) heißen und unter anderem mit einem Snapdragon-653-Prozessor ausgestattet sein.

Vermutlich wird Sony das neue Modell und eventuell noch eine neue Version der Xperia XA auf dem Mobile World Congress in Barcelona zeigen. Die Technik-Messe findet Ende Februar statt. Die Redaktion von teltarif.de wird auch in diesem Jahr wieder für Sie vor Ort auf dem MWC sein und über alle Messe-Neuheiten berichten.

In unserem ausführlichen Ratgeber informieren wir Sie über die Vor- und Nachteile der diversen Display-Technologien.