CES 2018: Stellt Sony ein neues Xperia vor?

Sony Xperia Der chinesische Tech-Blog gizchina hat kürzlich Informationen zu einem bevorstehenden Sony Flaggschiff-Smartphone herausgefunden, welches neuesten Berichten zufolge wahrscheinlich schon auf der CES 2018 vorgestellt wird, auf der wir von teltarif.de natürlich auch vor Ort sein werden. Damit könnten wir bereits in weniger als zwei Wochen wertvolle weitere Infos zur eventuellen iPhone- und Galaxy-Konkurrenz erhalten.

Jüngste Benchmark-Ergebnisse führen ein bisweilen unbekanntes Gerät auf: das Sony H8266. Hinter diesem mysteriösen Namen verstecken sich nicht nur grandiose Werte, die das Smartphone beispielsweise in die direkte Konkurrenz des kommenden Samsung Flaggschiff-Smartphones Galaxy S9 katapultieren würden, sie geben auch Einblick in die verbauten Teile. So wird das kommende Smartphone, welches aller Wahrscheinlichkeit nach die neueste Iteration der Xperia-Reihe darstellen wird, vermutlich einen Qualcomm Snapdragon 845 verbaut haben, welcher über 2.8 GHz verfügt. 6 GB Arbeitsspeicher, ein zeitgemäßer 128 GB großer Flashspeicher, ein 5,28-Zoll-Display (5,48 Inches), und eine 3200-mAh-Batterie runden das Innenleben des künftigen Xperia ab.

Ab in die erste Liga?

Der starke SD 845 Prozessor, die 6 GB Arbeitsspeicher und der 128 GB Flashspeicher deuten darauf hin, dass Sony mit dem neuen Smartphone künftig bei den ganz großen Jungs mitspielen möchte, und sich nicht länger mit der Nischen-Stellung vergangener Jahre zufrieden gibt. Die Batterie allerdings ist relativ schwach (zum Vergleich, Google's derzeitiges Flaggschiff-Smartphone, das Pixel 2 XL, verfügt über eine 3520-mAh-Batterie). Das vergleichbar kleine Display allerdings könnte diese Defizite austarieren.

In der Vergangenheit hat Sony den Mobile World Congress als Hauptbühne für ihre Enthüllungen auserkoren, welcher auch dieses Jahr wieder im Frühjahr in Barcelona stattfinden wird. Da der japanische Hersteller dieses Jahr allerdings Einladungen zu einer Pressekonferenz am 8. Januar auf der CES herausschickt, könnte schon dort das Xperia vorgestellt werden.

Mehr Informationen zur bevorstehenden CES 2018 haben wir in einer entsprechenden News für Sie zusammengestellt. Alle weiteren Infos zum kommenden Sony-Smartphone erhalten Sie selbstverständlich hier auf teltarif.de.