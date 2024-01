Sony: Diese Xperia-Handys erhalten jetzt Android 14

Besitzer eines Sony-Smart­phones der Gattung Xperia 1 IV, Xperia 5 IV und Xperia 10 IV dürfen sich über ein Update auf Android 14 freuen. Die Soft­ware wird ab sofort ausge­rollt, wie der Hersteller mitteilt.

Unter anderem bringt die Aktua­lisie­rung Flash Noti­fica­tions mit sich, ein Feature, das durch Aufleuchten des LED-Blitzes oder Displays visuell auf Benach­rich­tigungen aufmerksam macht. Das Aufstö­bern von verschol­lenen, mit dem Handy verbun­denen Geräten und konfi­gurier­bare Schnell­zugriffe zählen zu den weiteren Neue­rungen.

Android 14 für Sonys 2022er Smart­phone-Trio

Android 14 für 2022er Sony-Handys ist da

Bild: Sony

Seit beinahe fünf Jahren verfolgt der japa­nische Hersteller eine konse­quente Stra­tegie im Smart­phone-Sektor. Es werden pro Jahr nur drei Modelle veröf­fent­licht. Dabei handelt es sich stets um neue Itera­tionen des Flagg­schiffes Xperia 1, des güns­tigeren Ober­klas­semo­dells Xperia 5 und des geho­benen Mittel­klasse-Produkts Xperia 10. Xperia 1 IV, Xperia 5 IV und Xperia 10 IV sind die Vertreter aus 2022. Sony gewährt diesem Trio nun einen Versi­ons­sprung von Android 13 auf Android 14. Obwohl sich auch diesmal die Ober­fläche vom Stock Android unter­scheidet, ist sie weiterhin namenlos.

Sonys Update-Politik hat Verbes­serungs­bedarf

Allge­mein bleibt die Firma aber dem Ansatz treu, sich nicht allzu sehr von der Google-Vorlage beim Erschei­nungs­bild der Soft­ware abzu­heben. An neuen Funk­tionen preist Sony neben Flash Noti­fica­tions, dem Auffinden verlo­rener Geräte und den editier­baren Sperr­bild­schirm-Schnell­zugriffen, Enter­tain­ment-Erwei­terungen an. So erhielten die Apps Spiel­opti­mierer, Photo Pro, Video Pro und externer Monitor weitere Kniffe. Ferner können über Blue­tooth Inhalte kabellos mit Windows geteilt werden. Ein neuer Sicher­heits­patch ist wahr­schein­lich eben­falls im Update-Paket enthalten.

Die Smart­phones von Sony sind ziem­lich gut. So konnte uns auch das Xperia 1 V im Alltag über­zeugen. In puncto Soft­ware hinkt der Hersteller aber der Konkur­renz hinterher. So bietet Samsung für viele Modelle fünf Jahre Sicher­heits­patches und vier Betriebs­system-Upgrades. Googles Pixel 8 und Pixel 8 Pro werden sogar mindes­tens sieben Jahre lang unter­stützt. Bei Sony endet die Unter­stüt­zung bezüg­lich neuer Android-Versionen nach zwei Jahren und bezüg­lich Sicher­heits­patches nach drei Jahren. Entspre­chend zeigen sich Besitzer eines Xperia 1 III, Xperia 5 III und Xperia 10 III enttäuscht, da Android 14 wohl ausbleibt.

