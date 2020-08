Sony Xperia 8 Lite: Xperia 10 mit Teleobjektiv vorgestellt

Sony hat in seinem Heimat­land Japan mit dem Xperia 8 Lite ein neues Smart­phone vorge­stellt, welches so neu eigent­lich gar nicht ist. Das Umbe­nennen bereits erhält­li­cher Mobil­ge­räte bei mini­malen Ände­rungen an der Hard­ware ist in der Branche gang und gäbe. So handelt es sich beim Xperia 8 Lite um ein Xperia 10 mit neuer Dual-Kamera. Die rest­li­chen Ausstat­tungs­merk­male glei­chen sich. Immerhin sind die Ände­rungen für Hobby-Foto­grafen durchaus lohnens­wert. Zum einen ist das Weit­winkel-Objektiv nun licht­stärker und zum anderen gibt es einen zwei­fa­chen opti­schen Zoom. Kommt bekannt vor: Xperia 8 Lite

Sony

Xperia 8 Lite: Smart­phone-Recy­cling mit besseren Kameras

Vor fast genau andert­halb Jahren kam das Sony Xperia 10 auf den Markt. Der kleine Bruder des dama­ligen Flagg­schiffes Xperia 1 punktet eben­falls mit einem Display im 21:9-Format. Das nun präsen­tierte Xperia 8 Lite reiht sich in die Wide­screen-Familie ein. Mit 6 Zoll, 2520 x 1080 Pixel und Trilu­minous-LCD-Panel sind die Daten mit der Anzeige des Xperia 10 iden­tisch. Leider herrscht auch beim Chip­satz Still­stand, der Qual­comm Snap­dragon 630 war bereits bei Erscheinen des Xperia 10 veraltet und hat mitt­ler­weile drei Jahre auf dem Buckel. RAM und Flash-Spei­cher des Xperia 8 Lite bleiben mit 64 GB respek­tive 4 GB unan­ge­tastet. Zweifacher optischer Zoom im Einsatz

Sony Ein Licht­blick dieser Neuver­öf­fent­li­chung ist die rück­sei­tige Kamera. Zwar bietet der Sensor des Weit­winkel-Moduls nur 12 anstatt zuvor 13 Mega­pi­xeln eine Heimat, mit einer Blende von f/1.8 anstatt f/2.0 nimmt der Bild­wandler aber mehr Licht auf. Den 5-Mega­pixel-Tiefen­sensor des Xperia 10 hat Sony beim Xperia 8 Lite in Rente geschickt. Auf der Produkt­seite wird mit einem zwei­fa­chen opti­schen Zoom geworben. Das Tele­ob­jektiv löst mit 8 Mega­pixel auf und hat eine Blende von f/2.4. Ernüch­ternd: Android 9.0 Pie ist als Betriebs­system vorin­stal­liert.

Preis und Verfüg­bar­keit des Xperia 8 Lite

Sony spricht eine UVP in Höhe von 29 800 Yen für das Handy aus, was nach derzei­tigem Wech­sel­kurs rund 237 Euro (vor Steuern) entspricht. Das Mobil­gerät kann ab sofort in Japan vorbe­stellt werden, die Auslie­fe­rung erfolgt am 1. September. Ob das Xperia 8 Lite auch in anderen Regionen erscheint, ist noch unbe­kannt. Falls das Handy den Weg nach Europa findet, könnte es etwas güns­tiger als das Xperia 10 werden. Dieses kostete bei der Markt­ein­füh­rung 349 Euro. (via GSMArena)