Xperia 5 V: Sonys kompaktes Premium-Handy im Hands-on

Das jüngst zur IFA in der Berlin vorge­stellte Sony Xperia 5 V landete bereits als Test-Sample in unseren Händen. Wir haben uns dem kompakten Flagg­schiff gewidmet und erste Eindrücke gesam­melt: Wie fühlt es sich an? Hat das Modell Poten­zial, den kompakten Konkur­renten von Apple und Samsung die Stirn zu bieten?

Was wir von dem Sony Xperia 5 V halten, lesen Sie in der nach­fol­genden Bilder­strecke. Beim Klick auf das Bild gelangen Sie zu jeweils nächsten.

Sony Xperia 5 V: Der erste Eindruck

Sony Xperia 5 V mit 6,1-Zoll-Display

Sony Xperia 5 V Datenblatt

Schaut man sich das Sony Xperia 5 V an und vergleicht es mit dem Design vieler andere Smart­phones, scheint Sony hinterher zu hängen, kurz: Das Sony Xperia 5 V wirkt ziem­lich altba­cken. Die Display­ränder sind oben wie unten und an den Seiten ziem­lich breit. Das sieht nicht beson­ders modern aus. Hätte man den Preis von rund 1000 Euro nicht vor Augen, würde man das Sony Xperia 5 V allein wegen der Optik unwei­ger­lich in die Mittel­klasse stopfen.

Nun gut. Das Sony Xperia 5 V soll ein Kamera-Smart­phone sein, das mit dem Sensor "Exmor T for Mobile" eine "nie dage­wesene Bild­qua­lität in einem Smart­phone" ermög­lichen soll. Dabei handelt es sich um den glei­chen Sensor, der auch im Sony Xperia 1 V verbaut ist. Kompaktes Design im 21:9-Format

Bild: teltarif.de Die Haupt­kamera auf der Rück­seite hat zwei Objek­tive, drei Brenn­weiten von 16 mm, 24 mm und 48 mm sind möglich, wohin­gegen bei 24 mm und 48 mm die 2-Schicht-Tran­sistor-Pixel-Tech­nologie des Exmor t zum Einsatz kommt. Dabei soll es möglich sein, Aufnahmen mit den vollen 12 Mega­pixel ohne Quali­täts­ein­bußen zu gene­rieren. Bessere Aufnahmen bei schlechtem Licht sollen durch Pixel Binning (48-Mega­pixel-Haupt­kamera, Blende f/1.9) erreicht werden. Die zweite Kamera ist eine Ultra­weit­win­kel­kamera mit 12-Mega­pixel-Auflö­sung (Blende: f/2.2).

Sicher, Sonys Kame­raver­spre­chen hört sich gut an. Aber aus unserer Sicht ändert es nichts daran, dass das Sony Xperia 5 V von vorne nicht wie ein Smart­phone mit modernem Design aussieht. Aber am Ende bleibt es Geschmack­sache.

Gutes Hand­ling

Das Hand­ling des Sony Xperia 5 V ist jeden­falls gut, schließ­lich ist es mit seinem 6,1-Zoll-Display und den Abmes­sungen von 154 mm mal 68 mm mal 8,6 mm über­sicht­lich groß. Gene­rell reiht es sich damit in die eben­falls kompakte Konkur­renz­klasse aus iPhone 14, iPhone 14 Pro - beide 6,1 Zoll - und Samsung Galaxy S23 (6,1 Zoll) ein. Aller­dings hat das Sony Xperia 5 V ein Display im 21:9-Format, wodurch es schmaler und länger ist. Die Dual-Kamera des Sony Xperia 5 V

Bild: teltarif.de Für das Sony Xperia 5 V spricht auch das vergleichs­weise geringe Gewicht von 182 Gramm, weshalb es umso erstaun­licher ist, dass ein Akku mit 5000 mAh Kapa­zität verbaut ist. Das schlanke Design verein­facht zudem die einhän­dige Bedie­nung im unteren Display­bereich.

An der Seite des Displays befindet sich im Power­button inte­griert ein Finger­abdruck­sensor. In unserem Fall konnten wir diesen auch gut mit dem rechten Daumen errei­chen.

Display, Prozessor und Spei­cher

Das Display sieht aufgrund des bereits ange­spro­chenen 21:9-Formats größer aus als es ist. Das 6,1-Zoll-Panel vom Typ OLED (Full-HD+-Auflö­sung) hat eine 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate. Dies kann in den Einstel­lungen auf die regu­lären 60 Hz regu­liert werden. Mit der akti­vierten höheren Bild­wie­der­hol­rate sehen Bewe­gungen auf dem Display je nach Anwen­dung flüs­siger aus. Und das funk­tio­niert wie bei vielen anderen Smart­phone-Modellen auch beim Sony Xperia 5 V.

Die breiten Ränder haben wir bereits ange­spro­chen. Die Gewöh­nung daran dürfte schwer fallen, wenn man viel­leicht zuvor ein Smart­phone mit schma­leren Rändern genutzt hat. Aller­dings muss man auch einen Vorteil erwähnen. Eine Notch oder andere Ausspa­rung im Display stört beim Anschauen von Videos nicht.

Beim Prozessor hat sich Sony für Qual­comms Snap­dragon 8 Gen 2 entschieden. Damit gibt es mit dem Sony Xperia 5 V ein Kraft­paket, das auch Multi­tas­king nicht scheuen muss.

Das Sony Xperia 5 V wird nur in einer Version mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität ange­boten. Je nach exzes­siver Kame­ranut­zung kann der Spei­cher schnell voll werden. Was bei Premium-Smart­phones eher unüb­lich ist, findet sich beim Sony Xperia 5 V: ein microSD-Karten­slot. Eine zusätz­liche Spei­cher­karte kann parallel mit einer Nano-SIM-Karte in den Slot einge­legt werden. Dual-SIM ist mit einer eSIM möglich. Das Sony Xperia 5 V hat eine flexible Kamera

Kamera

Die Kamera des Sony Xperia 5 V hat einige aussa­gekräf­tige Features. Im Rahmen des Hands-ons spielten wir ein biss­chen mit der Kamera herum. Für abschlie­ßende Aussagen ist es noch zu früh. Dafür muss die Kamera des Sony Xperia 5 V erst unser Test­labor besu­chen. Aufge­fallen ist uns im Hands-on aber der knackige Auto­fokus, der selbst bei Bewe­gungen Objekte schnell fokus­sierte.

Sony Xperia 5 V: Das halten wir davon

Unin­ter­essant ist das Sony Xperia 5 V aufgrund seiner flexi­blen Kame­rafea­tures jeden­falls nicht. Das Design um die breiten Display­ränder sieht altba­cken aus, das lässt sich nicht leugnen. Es gibt nur eine Version mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität, die jedoch per microSD erwei­tert werden kann - ein unge­wöhn­liches Feature für ein Smart­phone der Ober­klasse.

Für das Sony Xperia 5 V spricht seine Kompakt­heit mit dem 6,1-Zoll-Display und dem schlanken Design, das vergleichs­weise geringe Gewicht von 182 Gramm ist eben­falls zu erwähnen. Nutzern, die bislang ein brei­teres Smart­phone-Format verwendet haben, empfehlen wir aber dennoch, das Sony Xperia 5 V vor dem Kauf in die Hand zu nehmen. Leider verfügt das Sony Xperia 5 V nicht über die Möglich­keit der Gesichts­erken­nung, um das Display entsperren zu können.

Im Liefer­umfang ist übri­gens weder ein USB-Kabel noch ein Netz­teil dabei, um den Akku wieder aufzu­laden.

