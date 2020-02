Gerücht: Sony Xperia 2 kommt mit Kameras des Galaxy S20+

Das Xperia 2 alias Xperia 1.1 könnte mit Kame­rasen­soren der Konkur­renz daher­kommen. Angeb­lich steckt das Setup des Galaxy S20+ in dem Gerät. Ledig­lich die Ultra­weit­winkel-Einheit soll vari­ieren.

Zwar findet der MWC 2020 nicht statt, die Hersteller werden aber dennoch ihre neuen Smart­phones präsen­tieren. So soll das Xperia 2, dessen endgül­tiger Name auch Xperia 1.1 lauten könnte, einem Infor­manten zufolge am 24. Februar im Rahmen eines Online-Pres­see­vents das Licht der Welt erbli­cken. Dieselbe Quelle möchte auch die Foto­grafie-Ausstat­tung des 2020er Ober­klasse-Mobil­geräts erfahren haben. Ihm zufolge besitzt das Sony Xperia 2 nahezu mit dem Galaxy S20+ iden­tische Kameras. Ledig­lich die Ultra­weit­winkel-Einheit sei eine andere. Ferner soll die 8K-Video­aufnahme des Galaxy S20+ vertreten sein.

Sony Xperia 2 mit Kamera-Recy­cling?

Sehen wir die Kamera des Galaxy S20+ im Xperia 2 wieder? Uns gefiel das im Februar 2019 vorge­stellte Xperia 1 als Neuaus­rich­tung der Sony-Smart­phone-Sparte zum Groß­teil. Unter anderem das 21:9-Format und die High-End-Hard­ware wussten zu über­zeugen, was wir mit einem Test­urteil von „gut“ (2,0) belohnten. Hingegen pran­gerten wir damals die nied­rige Bild­schirm­hellig­keit und die subop­timale Akku­leis­tung an – Diszi­plinen, an denen Sony beim Nach­folger Xperia 2 gear­beitet haben könnte.

Auch das Kamera-Setup ist ein Merkmal, bei dem Luft nach oben besteht. Einem Bran­chen­insider namens Zack­buks zufolge, der unter anderem das Xperia 5 korrekt voraus­sagte, werden Hobby-Foto­grafen vom Xperia 2 angetan sein. Denn in diesem Smart­phone stecken dem Weibo-Mitglied zufolge drei der vier Haupt­kameras des Samsung Galaxy S20+. Demnach halten die 12-Mega­pixel-Weit­winkel-Einheit, das 64-Mega­pixel-Tele­objektiv und der 0,3-Mega­pixel-ToF-Sensor in Sonys Ober­klasse Einzug. Einzig die Ultra­weit­winkel-Knipse des Xperia 2 (oder Xperia 1.1) soll vari­ieren.

Weitere mögliche Spezi­fika­tionen des Xperia 2

Der Infor­mant gibt auch einen Hinweis zur Video­aufnah­mefunk­tion des nahenden Sony-High-End-Modells preis. So stellt er eine 8K-Auflö­sung und HDR in Aussicht. Ein weiteres Merkmal von Samsungs neuer Ober­klasse. Sony konstru­iert zwar eigene Kame­rasen­soren, es ist dennoch möglich, dass der japa­nische Konzern die Galaxy-S20-Serie mit ähnli­chen Features imitieren möchte. Außerdem decken sich die Kamera-Angaben mit einem vorhe­rigen Leak

Zur weiteren Ausstat­tung des Xperia 2 / Xperia 1.1 sollen Gerüchten zufolge der Chip­satz Qual­comm Snap­dragon 865 und ein 6,6 Zoll messendes 4K-HDR-Display zählen. Des Weiteren wird eine 5G-Funk­tiona­lität des Xperia 2 vermutet. (Weibo via TechRadar)

