Sony Xperia 1 V: Details zu Design und Specs

Sony brachte im vergan­genen Sommer das Xperia 1 IV auf den Markt. Offenbar plant der Hersteller aus Japan, mit dem Xperia 1 V in Kürze den Nach­folger anzu­kün­digen.

Ein bekannter Bran­chen­insider hat sich jetzt zu dem Design des neuen Modells geäu­ßert und hoch­auf­lösende Render­bilder veröf­fent­licht, die zeigen, wie das Sony Xperia 1 V aussehen soll.

Xperia 1 V: Design und Specs

Möglicherweise sieht so das Sony Xperia 1 V aus

Bild: @ONLEAKS x @GREENSMARTPHONE Bran­chen­insider @OnLeaks hat in Zusam­men­arbeit mit Green­smartphones einen Einblick in das Design des offenbar anste­henden Sony Xperia 1 V gegeben. Das Smart­phone-Modell soll als Nach­folger des Sony Xperia 1 IV rund ein Jahr nach dessen Erscheinen im vergan­genen Sommer veröf­fent­licht werden. Die offi­zielle Ankün­digung soll dem Bericht zufolge aber schon in diesem Monat gemacht werden. Unter Umständen nutzt Sony dafür den Mobile World Congress in Barce­lona als Platt­form.

Das Sony Xperia 1 V soll sich offenbar nicht allzu sehr vom Design des Vorgän­gers unter­scheiden. So ist auf den Render­bil­dern zu sehen, dass auch das Xperia 1 V auf der Rück­seite einen Drei­fach-Kame­rabu­ckel in verti­kaler Anord­nung besitzt. Das Kamera-Setup soll aus einer 12-Mega­pixel-Haupt­kamera, einer 48-Mega­pixel-Weit­win­kel­kamera und einer 12-Mega­pixel-Tele­kamera bestehen. Der hoch­auf­lösende Sensor ersetzt einen 12-Mega­pixel-Sensor, den es im Xperia 1 IV gibt. Beim noch aktu­ellen Modell besteht die Triple­kamera aus drei 12-MP-Sensoren. Die Front­kamera des Sony Xperia 1 V soll wie auch die des Xperia 1 IV 12 MP haben.

Weiterhin ist zwar die Rede davon, dass das neue Modell von den Abmes­sungen her (161 mm mal 69,3 mm mal 8,5 mm) etwas kleiner sein soll als die 2022er-Version, deren Abmes­sungen 165 mm mal 71 mm mal 8,2 mm betragen. Die Display­fläche soll aber weiterhin 6,5 Zoll groß sein.

Weitere (unbe­stä­tigte) Specs des Xperia 1 V

Weiteres Renderbild vom Sony Xperia 1 V (Vorder- und Rückseite)

Bild: @ONLEAKS x @GREENSMARTPHONE Bei dem Akku des Xperia 1 V könnte es sich um einen Spei­cher mit 5000 mAh Kapa­zität handeln. Bis zu 16 GB Arbeits­spei­cher könnten einem Snap­dragon 8 Gen 2-Chip von Qual­comm zur Seite stehen.

Die meisten aktu­ellen Smart­phones besitzen keine klas­sische Kopf­hörer­buchse mehr. Ein solcher Anschluss soll aber weiterhin im Sony Xperia 1 V einge­baut sein. Statt eines Finger­abdruck­sen­sors unter dem Display wird aktuell davon ausge­gangen, dass das Xperia 1 V einen opti­schen im Power­button an der Gehäus­eseite inte­griert hat.

