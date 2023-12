Ausprobiert: Android 14 für das Sony Xperia 1 V

Seit kurzem können Anwender eines Sony Xperia 1 V auf Android 14 aktua­lisieren. Wir haben uns umfas­send mit der Soft­ware beschäf­tigt und demons­trieren Ihnen die Neue­rungen. Haupt­säch­lich bewirbt der Hersteller zwei Kamera-Features. Zum einen gibt es das Tool Video Creator, zum anderen einen Bokeh-Modus für die Haupt­kamera. Mit erst genannter Anwen­dung lassen sich TikTok-taug­liche Clips auto­matisch kreieren. Die bessere Tiefen­unschärfe wertet hingegen Porträts auf. Der Sperr­bild­schirm, das Teilen via Nearby Share und weitere Bereiche haben eben­falls Erwei­terungen erhalten.

Sony Xperia 1 V wird mit Android 14 versorgt

Android 14 für das Xperia 1 V

Andre Reinhardt

Sony Xperia 1 V Datenblatt

[ Android 14 Erfahrungsbericht ]

] Hands-On

Neuvorstellung

Gerücht

Anfang November kündigte der japa­nische Hersteller sein Android-14-Update für das Sony Xperia 1 V an, doch erst in den vergan­genen Wochen gab es ein breites Ausrollen. Auf unserem Test­gerät wurden wir zügig über die Aktua­lisie­rung infor­miert. Die Firm­ware 67.1.A.2.112 misst 1,3 GB. Es wird also entspre­chend viel freier Spei­cher­platz auf dem Handy benö­tigt. Falls Sie ein knappes Daten­kon­tin­gent haben, sollten Sie den Down­load über WLAN voll­ziehen. Gene­rell entwi­ckelt sich Sony positiv in puncto Updates. Den Dezember-Sicher­heits­patch erhielten wir am Mitt­woch. Jener ist 502 MB groß. Der Video Creator macht Spaß, wenn er funktioniert

Andre Reinhardt An der Benut­zer­ober­fläche des Xperia 1 V ändert sich kaum etwas mit dem Android-14-Update. Haupt­säch­lich sind neue Features an Bord. Der Video-Creator ist ein nettes Werk­zeug, mit dem sich verschie­dene Fotos und Videos zu einem kurzen Clip vereinen lassen. Leider gibt es aber ein merk­wür­diges Problem. Wenn man eine zuvor schon verwen­dete Medi­endatei aber­mals nutzen will, erscheint eine Fehler­mel­dung. Hingegen komplett fehler­frei funk­tio­nieren die drei Bokeh-Abstu­fungen für die Haupt­kamera. Der Unter­schied ist deut­lich erkennbar. Deutlich mehr Unschärfe beim Hintergrund

Andre Reinhardt

Sperr­bild­schirm-Anpas­sungen und Berech­tigungen

Von Haus aus wartet der Sperr­bild­schirm des Sony Xperia 1 V mit zwei Verknüp­fungen in den unteren Ecken auf. Dabei handelt es sich um Schnell­zugriffe auf die Kamera und das Mikrofon (Sprach­assis­tent). Aufgrund der dedi­zierten Kamera-Taste des Handys empfinden wir diese Verknüp­fung als unnötig. Entfernen oder ändern können Sie die beiden Schnell­zugriffe zwar auch nach dem Update nicht, aber immerhin zwei neue ergänzen. Zum Beispiel den „Bitte-nicht-stören“-Modus oder einen Taschen­lampen-Shortcut. Die Auswahl hätte aber gerne größer sein dürfen. Neue Sperrbildschirm-Schnellzugriffe

Andre Reinhardt Kommen wir nun zum Sicher­heits­aspekt. Zugriffe auf Fotos und Videos sind mit der Aktua­lisie­rung perso­nali­sierbar. So können Sie Apps nur den Zugriff auf explizit ausge­wählte Bilder und Clips erlauben. Das erhöht den Daten­schutz.

Draht­loses Nearby Share und Geräte suchen

Auf der Infor­mati­ons­seite von Android 14 für das Xperia 1 V wird auf Nearby Share für Windows und auf die Funk­tion „Mein Gerät finden“ hinge­wiesen. Um Dateien drahtlos mit Ihrem Rechner teilen zu können, benö­tigen Sie ein Betriebs­system ab Windows 10. Außerdem muss der PC nicht nur über WLAN, sondern auch über Blue­tooth verfügen. Da uns ein solches Funk­modul fehlt, konnten wir das Feature nicht auspro­bieren. Die Windows-App von Nearby Share können Sie hier herun­ter­laden.

Das Tool „Mein Gerät finden“ ermög­licht das Aufspüren von Geräten, die mit einem Google-Konto verknüpft sind. Beispiels­weise lassen sich Smart­watches, Tablets oder kabel­lose Kopf­hörer finden. Das Sperren von Geräten oder das Löschen von Dateien ist aus der Ferne eben­falls möglich.

Fazit zu Android 14 auf dem Xperia 1 V

Updates für das Sony-Handy

Andre Reinhardt Sony hat durchaus prak­tische Erwei­terungen einge­führt. Der neue Bokeh-Modus funk­tio­niert tadellos, die erwei­terten Berech­tigungen erhöhen den Privat­sphä­ren­schutz. Nearby Share für Windows und „Mein Gerät finden“ bringen eben­falls Mehr­wert. An der Stabi­lität des Video Crea­tors muss der Hersteller aber noch feilen und die Schnell­zugriffe des Sperr­bild­schirms sollten noch ein paar weitere Verknüp­fungen erhalten. Über­dies wurde das leichte Ruckeln mancher Anima­tionen immer noch nicht besei­tigt. Das flotte Bereit­stellen des aktu­ellen Sicher­heits­patches ist hingegen lobens­wert.

Übri­gens halten mit der Aktua­lisie­rung auch Updates von Sony-eigenen Apps wie der Spiel­opti­mierer, Photo Pro, Video Pro und externer Monitor Einzug. Die expli­ziten Neue­rungen werden für diese Anwen­dungen jedoch nicht genannt.

Ob das Ober­klasse-Smart­phone auch bei der Hard­ware, insbe­son­dere der Kamera, über­zeugt, lesen Sie in unseren umfas­senden Erfah­rungs­bericht zum Sony Xperia 1 V.