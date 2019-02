Sony Xperia 1 & Xperia 10 (Plus) im ersten Hands-On

Sony hat auf seiner heutigen Pres­se­kon­fe­renz auf dem Mobile World Congress in Barce­lona drei neue Smart­phone-Modelle vorge­stellt. Neben einem Spit­zen­mo­dell gibt es noch zwei weitere Modelle, die sich nach Aussagen von Mitsuya Kishida, Presi­dent Sony Mobile Commu­ni­ca­tions Inc., in der Mittel­klasse ansie­deln sollen. Unter dem großen Media-Ansturm konnten wir einen kurzen Blick auf die Geräte erha­schen.

Sony Xperia 1



21:9-Format-Look des Sony Xperia 1 21:9-Format-Look des Sony Xperia 1

Die Präsen­ta­tion star­tete mit Sonys neuem Spit­zen­mo­dell. Der Display-Fokus ist beinahe schon obli­ga­to­risch. Das 6,5-Zoll-Display spielt in der Format-Liga 21:9 und wird vom Hersteller als das erste 4K-OLED-Display bezeichnet. Das Display ist für den Gaming-Kracher Fort­nite ange­passt. Das Spiel soll sich somit auf der ganzen Länge des Screens daddeln lassen. Für Leis­tung wird Qual­comms neuer Snap­dragon 855 sorgen.

Die Haupt­ka­mera auf der Rück­seite besteht aus drei Objekten: Weit­winkel mit f/1.6-Blende, Super­weit­winkel mit f/2.4-Blende und ein Portrait- und Tele­ob­jektiv mit f/2.4-Blende. Sony setzt noch einen "World's" hinterher und teasert seinen ersten Augen-Auto-Fokus an.

Preis­lich steht noch nichts fest. Es wird aber über eine unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung von rund 1000 Euro speku­liert. In ausge­wählten Märkten soll das Gerät ab heute verfügbar sein. Wann es in Deutsch­land erscheinen wird, ist unklar, denkbar wäre aber ein Release im Sommer.

Anmer­kung: Das Sony Xperia 1 mit Dolby Atmos war leider auf der Präsen­ta­ti­ons­fläche fest­ge­schraubt, sodass wir es nicht in die Hand nehmen konnten. Was wir sehen konnten, hinter­ließ aber einen posi­tiven ersten Eindruck. Das Sony Xperia 1 ist wie aus einem Guss.

Sony Xperia 10 (Plus)



Das Sony Xperia 10 Das Sony Xperia 10



Rückseite des Xperia 10 Rückseite des Xperia 10

Sonys Mittel­klasse bekommt Nach­wuchs mit zwei neuen Modellen. Vom Display-Format stehen die beiden Smart­phones mit 6 bezie­hungs­weise 6,5 Zoll dem Flagg­schiff nicht viel nach, und auch sie erstrahlen im 21:9-Format. Dass hier im Vergleich zum Flagg­schiff trotzdem abge­speckt werden muss, versteht sich von selbst.Der Snap­dragon-855 ist nicht zu erwarten, genauso wenig wie die Triple-Kamera auf der Gehäu­se­rück­seite. Das Sony Xperia 10 (Plus) arbeitet statt­dessen mit einem Dual-Kame­ra­system.



Das Sony Xperia 10 Plus von vorne Das Sony Xperia 10 Plus von vorne

Im "Touch-On" fällt auf, dass alle Modelle Premium-Haptik und Premium-Optik haben. Das Design ist Sony-Xperia-typisch schlicht. Durch das 6,5-Zoll-Display beim Xperia 1 und beim Xperia 10 sind beide jedoch keine kleinen Geräte. Dennoch wirken sie sehr schlank und sind zudem leicht, was einen hand­li­chen Alltags­ein­satz unter­stützt.



Die Rückseite des Xperia 10 Plus mit Dual-Cam Die Rückseite des Xperia 10 Plus mit Dual-Cam

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (3)

Anzeige:

Mehr tech­ni­sche Details, mögliche Preis­ge­stal­tungen und Release-Termine zu den drei Geräten finden Sie in einer weiteren Meldung von unserem Kollegen Markus Weidner, der eben­falls der Pres­se­kon­fe­renz beiwohnte.