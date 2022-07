Bundle-Check: Sony Xperia 1 IV und PS 5 mit o2 Grow

Bei o2 finden Sony-Fans derzeit ein Bündel-Angebot bestehend aus dem Xperia 1 IV und der PlayStation 5 vor. Sowohl der Tarif als auch die monat­liche Zuzah­lung sind flexibel wählbar. Wir haben erör­tert, wie hoch die effek­tiven Kosten des Pakets zusammen mit dem o2 Grow ausfallen. Hinsicht­lich der Raten, welche die Endge­räte und den Tarif umfassen, gilt: Je länger Sie zahlen, desto weniger sparen Sie. Bei zwei Jahren gibt es eine effek­tive Grund­gebühr von 4,46 Euro monat­lich und bei drei Jahren sind es 6,96 Euro.

Der o2 Grow ist ein span­nender Geburts­tags­tarif von Telefónica. Er ist nur vorüber­gehend im Port­folio des Netz­betrei­bers. Neben kosten­losen Tele­fonaten und SMS in alle deut­schen Netze sowie EU-Roaming gibt es ein wach­sendes Daten­volumen, das mit 40 GB beginnt. Jedes Jahr kommen 10 GB hinzu. Das Limit ist bei 240 GB erreicht. Für Viel­surfer ist der ohne Hard­ware regulär 29,99 Euro kostende Tarif eine gute Wahl. Ob das auch für die Bündel-Aktion mit dem Smart­phone Sony Xperia 1 IV und der Spiel­kon­sole Sony PlayStation 5 Digital Edition bei 24 Monaten Lauf­zeit gilt, klären wir jetzt.

In genannter Konstel­lation würden Sie zwei Jahre lang 83,99 Euro monat­lich zahlen. Hinzu kommen einma­lige Kosten von einem Euro (Anzah­lung), 39,99 Euro (Anschluss­gebühr) und 4,99 Euro (Versand­kosten). Nach zwei Jahren entsteht eine Summe von 2061,74 Euro. Rechnet man den aktuell güns­tigsten Preis des Xperia 1 IV (1304,90 Euro bei tecgarden) sowie der PS5 DE (649,99 Euro bei shop-para­dise24 über idealo) zusammen, resul­tiert das in 1954,89 Euro Waren­wert. Werden die anfal­lenden Kosten mit dem Waren­wert verrechnet, bleiben 106,95 Euro übrig. Es ergibt sich eine rech­neri­sche monat­liche Grund­gebühr für den Tarif in Höhe von 4,46 Euro.

Bei 36 Monaten Lauf­zeit und einer monat­lichen Rate von 59,99 Euro beträgt die Gesamt­summe bereits bei 2205,62 Euro. Abzüg­lich der Kosten für das Handy und die PS5 würde Sie für den Tarif effektiv 6,96 Euro monat­lich zahlen. Bei eben­falls mögli­chen 48 Monaten Lauf­zeit erhöht sich die rech­neri­sche monat­liche Grund­gebühr für den Tarif auf 10,22 Euro.

Lohnen sich Xperia 1 IV und PS5?

Mit dem Xperia 1 IV hat Sony ein einzig­artiges Smart­phone für Kamera- und Multi­media-Enthu­siasten erschaffen. Das High­light für Hobby-Foto­grafen ist das variable Zoom-Objektiv. Sie können zwischen 3,5-fach und 5,2-fach Motive stufenlos heran­holen. Dieses Modul ist wie die Weit­winkel-Einheit optisch stabi­lisiert. Die weiteren rück­sei­tigen Kameras setzen sich aus Ultra­weit­winkel und 3D-ToF-Sensor zusammen. Das 6,5 Zoll messende 4K-Display mit OLED-Panel und 120 Hz stellt Inhalte gesto­chen scharf dar. Kurzum: das Sony Xperia 1 IV ist ein empfeh­lens­wertes, wenn auch sehr teures Smart­phone.

Bei der PlayStation 5 handelt es sich um ein gelun­genes Endgerät für Video­spieler. Nach wie vor ist das Produkt schwer verfügbar. Entspre­chend liegen die Markt­preise deut­lich ober­halb der UVP. Sony wies eine Preis­emp­feh­lung von 399 Euro für die PS5 Digital Edition aus. Unter 650 Euro bekommen Sie momentan kaum ein neues Exem­plar. Aufgrund erst­klas­siger Spiele wie "Ratched and Clank: Rift Apart", "Gran Turismo 7" und "Returnal" sorgt die Konsole für viel Spiel­spaß.

Mitt­ler­weile sind auch die neuen Gaming-Abon­nements PlayStation Plus verfügbar.

