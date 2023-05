Sony Xperia 1 V mit neuartigem Kamera-Sensor

Das Xperia 1 V wird von Sony in den Kampf um die Smart­phone-Kamera-Krone geschickt. Im Mittel­klasse-Modell Xperia 10 V steckt eben­falls eine bessere Knipse.

Sony hat mit dem Xperia 1 V ein neues High-End-Smart­phone vorge­stellt, das in erster Linie Foto­grafie-Enthu­siasten begeis­tern soll. Dabei ist der Kame­rasensor Exmor-T der Star. Erst­mals werden in einem Handy zwei Schichten für den Bild­wandler genutzt. Dadurch soll die Weit­winkel-Einheit doppelt so licht­emp­find­lich als jene des Vorgän­gers sein. Den nicht minder inno­vativen stufen­losen opti­schen Zoom besitzt das Xperia 1 V eben­falls.

Mit dem Snap­dragon 8 Gen 2 ist ein schnelles SoC an Bord. Außerdem neu in Sonys Port­folio ist das Xperia 10 V.

Smart­phone-Kamera-Hoff­nung: Xperia 1 V

Das Xperia 1 V hat einen neuartigen Kamerasensor

Bild: Sony Sony geht durchaus ambi­tio­niert und unkon­ven­tio­nell bei seinen Handy-Knipsen zu Werke. Leider ist Inno­vation nicht gleich­bedeu­tend mit Qualität. Zumin­dest die Foto­grafie-Experten DxOMark waren vom Xperia 1 IV enttäuscht. Schafft der Hersteller mit dem Xperia 1 V den Umschwung? Span­nend klingt das Konzept jeden­falls. Mit einer Größe von 1/1,35 Zoll stellt der Sensor Exmor-T zwar keinen Rekord­wert auf, aller­dings wird dieser in zwei Lagen reali­siert. Anders als bei herkömm­lichen Handy-Kamera-Bild­wand­lern teilen sich Foto­diode und Foto­tran­sistor nicht die Fläche. Sony verspricht eine doppelt so gute Licht­emp­find­lich­keit und weniger Rauschen.

Der Sensor umfasst 52 Mega­pixel, von denen sich 48 Mega­pixel nutzen lassen. Stan­dard­mäßig werden Fotos in 12 Mega­pixel geschossen. Die Blende misst f/1.9. Beim zweiten Objektiv handelt es sich um das bekannte Tele­zoom-Modul. Zwischen 3,5x und 5x lässt es sich stufenlos zoomen. Auflö­sung und Blende (12 MP, f/2.3 bis f/2.8) sind unver­ändert. Sowohl Weit­winkel als auch Tele­zoom sind optisch stabi­lisiert. Die Ultra­weit­winkel-Einheit des Xperia 1 V stammt eben­falls vom Xperia 1 IV. Entspre­chend gibt es 12 MP und eine Blende f/2.2. Dank der struk­turierten Rück­seite aus Gorilla Glass Victus 2 sowie dem zwei­stu­figen Auslöser soll es mehr Foto­grafie-Komfort geben.

Weitere Features des Xperia 1 V

Das Xperia 1 V in voller Pracht

Bild: Sony Mit 3840 mal 1644 Pixeln ist das 6,5-Zoll-Display des Ober­klasse-Tele­fons messer­scharf (643 ppi). Geschützt wird das OLED-Panel mit Gorilla Glass Victus 2. Der im 21:9-Format gehal­tene Bild­schirm hat eine Aktua­lisie­rungs­rate von 120 Hz und erfüllt die BT.2020-Spezi­fika­tionen zu 100 Prozent, was den Farben zugu­tekommt. Dem Chip­satz Snap­dragon 8 Gen 2 stehen stets 12 GB RAM zur Seite. Der 256 GB oder 512 GB umfas­sende Daten­platz lässt sich per microSD-Karte erwei­tern. Ein 5000 mAh großer Akku versorgt das Handy mit Strom. Gefunkt wird beim Xperia 1 V unter anderem über 5G, LTE, Wi-Fi 7, NFC und Blue­tooth 5.3.

Xperia 10 V: Besser und güns­tiger als der Vorgänger

Das Xperia 10 V in voller Pracht

Bild: Sony Wir leben in einer Zeit, in der viele Faktoren wie Infla­tion und Chip­knapp­heit dafür sorgen, dass Elek­tronik­geräte teurer werden. Umso erfreu­licher ist es, dass Sony das Xperia 10 V sogar güns­tiger als das Xperia 10 IV anbieten kann. Mit 6,1 Zoll ist das Display etwas größer als jenes des Vorgän­gers. Die Auflö­sung bleibt bei 2520 mal 1080 Pixel. OLED-Panel und Gorilla Glass Victus stei­gern die Qualität der Anzeige. Aller­dings wäre eine höhere Aktua­lisie­rungs­rate wünschens­wert gewesen. Es gibt weiterhin nur 60 Hz. Der Snap­dragon 695 5G hat zwar eine ausrei­chende Perfor­mance, mitt­ler­weile hat Qual­comm aber schon den Snap­dragon 7+ Gen 2 veröf­fent­licht.

Der Arbeits­spei­cher des Xperia 10 V hat 6 GB. Nutzer können den 128 GB großen Flash-Spei­cher bei Bedarf via microSD-Karte erwei­tern. Neu ist die 48-MP-Weit­winkel-Kamera (Blende f/1.8, 1/2-Zoll-Sensor), welche über einen opti­schen Bild­sta­bili­sator verfügt. Die leider nicht stabi­lisierte Tele­foto-Einheit (8 MP, 2x opti­scher Zoom) und das Ultra­weit­winkel-Modul (8 MP. Blende f/2.2) erbt das Smart­phone vom Vorjah­res­modell. Der Akku umfasst 5000 mAh. Wie auch beim Xperia 1 V ist ein Staub- und Wasser­schutz nach IP68 gegeben.

Preis und Verfüg­bar­keit von Xperia 1 V und Xperia 10 V

Ab Ende Juni wird das Xperia 1 V in den Handel kommen. Die UVP beträgt 1399 Euro. Wer bis zum 1. Juni 2023 vorbe­stellt, erhält die kabel­losen On-Ear-Kopf­hörer Sony WH-1000XM5 ohne Aufpreis dazu. Im Handel kosten diese mindes­tens 339 Euro.

Für das Mitte Juni erschei­nende Xperia 10 V lautet die Preis­emp­feh­lung 449 Euro. Das sind immerhin 50 Euro unter dem Start­preis des Xperia 10 IV. Auch bei diesem Handy winkt bis zum 1. Juni ein Vorbe­stel­ler­bonus in Form der kabel­losen On-Ear-Kopf­hörer Sony WH-CH520.

Google hat eben­falls span­nende, neue Produkte wie das Pixel 7a und das Pixel Tablet sowie das Pixel Fold vorge­stellt.