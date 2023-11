Sony SRS-XV800: Was taugt die Party-Box in der Praxis?

Der Sony SRS-XV800 macht nicht nur akustisch, sondern auch optisch Party

Bild: teltarif.de / Alexander Kuch Heißt der Blue­tooth-"Laut"spre­cher deswegen so, weil er nur leise und gedämpfte Musik in der Wohnung machen soll, um die Nach­barn nicht zu stören? Oder darf er seinem Namen "Laut" entspre­chend auch wirk­lich mal laut werden?

Wer schon immer das passende Equip­ment für laute Partys gesucht hat, wird mögli­cher­weise bei der Party-Box Sony SRS-XV800 fündig. Wir würden aber empfehlen, die rich­tigen Räum­lich­keiten dazu bereit­zuhalten - oder sich mit den Nach­barn sehr gut zu verstehen. In unserem Test gehts aber nicht nur um Technik und Laut­stärke, sondern auch darum, was eine derar­tige Party-Box wirk­lich an Klang­schön­heit liefern kann. Der Sony SRS-XV800 macht nicht nur akustisch, sondern auch optisch Party

Bild: teltarif.de / Alexander Kuch

Design und Preis

Der Sony SRS-XV800 gehört zur Gattung der Party-Boxen und hat eine dementspre­chende Größe und Ausstat­tung, was sich dann eben auch im Preis nieder­schlägt: Aktuell kostet der Laut­spre­cher im Online-Handel rund 500 Euro. Auf dem Markt konkur­riert er mit anderen Party-Boxen wie der Sound­boks, dem Teufel Rockster, der JBL Partybox 710, dem Klipsch Gig XXL oder der Magnat Bulldog 7.

Äußere Hochtöner strahlen nach hinten und oben

Bild: teltarif.de / Alexander Kuch Mit seinen 72 Zenti­metern Höhe und 18,5 Kilo­gramm Lebend­gewicht ist der Sony SRS-XV800 ein ordent­licher Brocken, den man nicht mal so leicht irgend­wohin trägt. Er bietet zwar stabile Trage­griffe zum Schleppen, einfa­cher ist es aller­dings, ihn auf den fest einge­bauten Rollen an Ort und Stelle zu rollen. Dabei mussten wir im Test aber wegen der ungüns­tigen Gewichts­ver­tei­lung der Box mehr­fach aufpassen, dass uns das gute Stück nicht umkippt.

Gene­rell strahlt der Sony SRS-XV800 den Sound nicht nur nach vorne durch das Laut­spre­cher­gitter ab, sondern durch die omni­direk­tio­nale Gestal­tung auch nach hinten und oben. Illu­miniert wird die Party von dem Gerät durch die einge­baute mehr­far­bige LED-Umge­bungs­beleuch­tung, die sich sogar per App konfi­gurieren lässt. Sony betrachtet den SRS-XV800 aller­dings nicht nur als reine Party-Box, sondern auch als Opti­mierer des TV-Sounds in Verbin­dung mit einem Fern­seher. Dafür sind auch die Hoch­ton­laut­spre­cher auf der Rück­seite gedacht. Bedienelemente auf der Oberseite

Bild: teltarif.de / Alexander Kuch

Die tech­nische Ausstat­tung

Dem Sony SRS-XV800 lagen in unserem Test ein Netz­kabel und ein opti­sches Toslink-Kabel für kabel­gebun­dene Sound-Über­tra­gung bei. Gene­rell handelt es sich um eine 2-Wege-Bass­reflexbox. Zu den drei nach vorne gerich­teten Hoch­tönern (60 mm) gesellen sich ein Subwoofer (170 mm) und die zwei schon erwähnten rück­sei­tigen Hoch­töner (40 mm). Der Frequenz­bereich umfasst 20-20.000 Hz.

Ein Blick unter das Gitter: Der Lautsprecher kann auch liegend verwendet werden.

Bild: teltarif.de / Alexander Kuch Der Akku soll rund 25 Stunden durch­halten, was wir bei nicht voll aufge­drehter Laut­stärke für realis­tisch halten. Blue­tooth beherrscht die Box in Version 5.2. Mehrere Geräte können als Stereo-Kupp­lung oder "Party Connect" mitein­ander gekop­pelt werden.

Hinter einer Gummi­klappe auf der Rück­seite gibt es einen USB-A-Lade­anschluss für Smart­phones, einen opti­schen Toslink-Eingang, eine Stereo-Mini­klin­ken­buchse, eine große Klin­ken­buchse für ein Mikrofon (z. B. für Karaoke) und eine zweite große Klin­ken­buchse für ein weiteres Mikrofon oder ein Musik­instru­ment wie eine Gitarre. Transportrollen für die Fortbewegung

Bild: teltarif.de / Alexander Kuch

Hand­habung in der Praxis

In der Praxis war es für uns zunächst in einer Wohnung gar nicht so einfach, den rich­tigen Standort für den großen Sony SRS-XV800 zu finden. Mitten im Raum entfaltet er seine Klang­macht natür­lich am besten, dann sollten aber keine störenden oder dämp­fenden Möbel wie Sofas oder andere Gegen­stände in der Nähe sein. Auch an der Wand macht sich die Box wegen der rück­sei­tigen Hoch­töner recht gut, die Wand sollte dann aber auch nicht mit dämp­fenden Mate­ria­lien (Vorhang etc.) abge­deckt sein.

Die Rückseite des Lautsprechers

Bild: teltarif.de / Alexander Kuch Die Koppe­lung per Blue­tooth mit dem Smart­phone war schnell erle­digt, und so spielte der Sony SRS-XV800 schnell die ersten Songs und Instru­men­tal­stücke ab. Wie gesagt: Wer in einer Miet­woh­nung wohnt, wird wohl ganz schnell die Minus­taste bei der oben auf dem Laut­spre­cher ange­brachten Steue­rungs­ein­heit drücken. Außer Plus- und Minus­taste gibt es dort noch Tasten für einen "Mega Bass"-Verstärker, Start/Pause, die Auswahl der Klang­quelle, den TV Sound Booster, den Power­button und die LED-Licht­steue­rung.

Gene­rell halten wir den Sony SRS-XV800 für sehr intuitiv bedienbar, alle Bedien­ele­mente sind selbst­erklä­rend. Ob man das Geräusch beim Einschalten des Laut­spre­chers wirk­lich benö­tigt, lassen wir mal dahin­gestellt sein, damit signa­lisiert die optisch schon unüber­seh­bare Box immerhin auch akus­tisch: "Ich bin da!" Anschlüsse unter der Gummiklappe

Bild: teltarif.de / Alexander Kuch

Der Klang im Test

Wie schon eingangs geschrieben: Laut­stärke kann der Sony SRS-XV800, und zwar so richtig. Mit seiner Leis­tung ist die Box auf jeden Fall dazu geeignet, auch mittel­große Räume ohren­betäu­bend zu beschallen. Und die Bestim­mung als Party-Box spürt man insbe­son­dere daran, dass der Bass über­mächtig laut rumst - für unseren Geschmack etwas zu laut.

Denn von einem ausge­wogenen Klang­erlebnis kann man bei zahl­rei­chen Musik­stilen wie Jazz, Klassik, Lieder­machern und selbst Rock­musik nicht spre­chen. Wir konnten uns des Eindrucks nicht erwehren, dass die Box über­wie­gend für Pop-, HipHop- und Elek­tro­sounds konstru­iert wurde. Bei vielen unserer Tests erschlug der Bass quasi alles. Wir würden es eher für ange­bracht halten, auf der Ober­seite nicht einen zusätz­lichen Button für eine Bass­ver­stär­kung, sondern für eine Bass­ver­rin­gerung haben.

Gene­rell ist zu sagen, dass nicht nur der Mitten­bereich, sondern auch die Höhen unter dem erdrü­ckenden Bass mitunter kapi­tulieren müssen. Und legt man wirk­lich mal Musik auf, die quasi ohne oder mit sanftem Bass daher­kommt, merkt man, dass die Hoch­töner klang­lich nicht erste Sahne sind. Insbe­son­dere Strei­cher- und Klavier­sound, aber auch Sing­stimmen klangen im Test manchmal recht matt.

Ein Manko der Box besteht auch darin, dass man nicht - wie beispiels­weise beim Teufel Rockster oder anderen Kandi­daten - direkt an der Box über einen Equa­lizer manuell an der Balance feilen oder den Klang opti­mieren kann. Dazu muss eine App instal­liert werden. Mit dieser Einstellung in der Sony App erzielten wir das beste Klangergebnis

Screenshot: teltarif.de / Alexander Kuch

Das bringt die Music-Center-App

Sony Music Center ist eine von Sony entwi­ckelte App für Android und iOS zur Verwal­tung draht­loser Audio­geräte des Herstel­lers. Nach der Instal­lation signa­lisierte sie uns zunächst, dass es ein Firm­ware-Update für den Sony SRS-XV800 gibt. Dessen Instal­lation dauerte rund 10 Minuten und erfor­derte anschlie­ßend einen Neustart der Box.

In der Music-Center-App gibt es auch diverse Audio­pro­file, die dann den Klang des Laut­spre­chers zwar etwas verän­dern, nach unserem Geschmack aber nicht wirk­lich verbes­sern. Bei der komplett manu­ellen Einstell­mög­lich­keit gibt es drei Schie­beregler für Höhen, Mitten und Bass. Damit konnten wir die Balance eini­ger­maßen so gestalten, dass der Bass nicht alles erschlägt.

Eine wirk­lich quali­tativ klang­liche Verbes­serung konnten wir damit aller­dings nicht erzielen. Der Klang ist übri­gens auch nicht von der Blue­tooth-Über­tra­gung abhängig: Bei einem per Toslink-Kabel ange­schlos­senen CD-Player klang der Laut­spre­cher genauso.

Fazit

Groß, schwer und laut - so kann man die Leis­tung des Sony SRS-XV800 in drei Worten zusam­men­fassen. Wer wirk­lich mit dem Riesen-Laut­spre­cher nur Party machen will, bekommt mit dem Sony SRS-XV800 eine Box, die mit ihren Bässen wirk­lich die Bude erzit­tern lassen kann - und damit Laune macht. Und auch der Akku wird die versam­melte Party-Gemeinde gut einen Tag lang beschallen können.

Echte Klang­lieb­haber werden sich aller­dings nach einem anderen Laut­spre­cher umsehen müssen. Daran ändert auch die prin­zipiell gute Idee mit der Music-Center-App nichts.

