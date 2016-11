Sonys "Concept für Android" für manche Nutzer verfügbar

Sony lässt Nutzer des Smartphone-Modells Xperia X aktuell unter dem Namen "Concept for Android" ein Programm ausprobieren, das auf Android basiert.

Sony gibt Nutzern des Xperia X die Möglichkeit, "Concept for Android" ausprobieren. (Symbolfoto) Sony lässt die Nutzer des Smartphones Xperia X (F5121) ein Programm ausprobieren. Das "Concept for Android" benannte Projekt basiert auf Android 7 (Nougat), bietet aber auch eine Vorschau auf neue Xperia-Funktionen, wie der Hersteller mitteilt. Außerdem sollen die Teilnehmer bei Interesse direkt mit den Entwicklern der Software in Kontakt treten, um die Entwicklung beeinflussen zu können. Feedback und Mitarbeit seien aber nicht obligatorisch für Installation und Nutzung. Seinen Weg aufs Smartphone findet es über die im Play Store kostenlos erhältliche Anwendung Concept Installer.

Die FAQs zu "Concept for Android" mit weiteren Informationen (in englischer Sprache) findet Sie hier. Wichtig ist beispielsweise zu wissen, dass bei der Installation von "Concept for Android" alle Nutzerdaten entfernt werden.

