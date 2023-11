Sony PlayStation 5 Slim: Spielekonsole ab sofort verfügbar

Sony erwei­tert sein Hard­ware-Angebot um die PlayStation 5 Slim. Es gibt wie auch von den bereits erhält­lichen Konsolen zwei Vari­anten: Eine Version mit opti­schem Lauf­werk für Daten­träger und eine als reine digi­tale Edition. Spiele müssen zuvor immer über den PlayStation gekauft und geladen werden.

Die PS5 Slim ist bei Sony verfügbar. Und auch im Online-Shop beispiels­weise von MediaMarkt konnten wir das Modell bereits erspähen. Wir fassen die wich­tigsten Neue­rungen zu den aktu­ellen Konsolen-Vari­anten der PlayStation 5 zusammen.

PS5 Slim: Das ist neu

Die PS5 Slim in zwei Ausführungen

Bild: Sony via PlayStation.Blog Im PlayStation Blog infor­miert der Enter­tain­ment-Riese detail­liert über die Neue­rungen, die die PS5 Slim zu bieten hat. Im Vergleich zu den Vorgän­ger­modellen weist laut Anbieter die PS5 Slim ein um mehr als 30 Prozent redu­ziertes Volumen auf. Je nach Modell (Disc- oder Digital-Edition) sei das Gewicht um 18 bezie­hungs­weise 24 Prozent verrin­gert worden.

Es gibt vier sepa­rate Abdeck­platten. Der obere Teil ist in glän­zender Optik gehalten, der untere Teil ist matt. Die verschie­denen Farben der PS5-Konsolen-Cover sollen ab Anfang 2024 erhält­lich sein, darunter eine komplett matt-schwarze Farbe sowie die Farben der Deep Earth Coll­ection in Vulkanrot, Kobalt­blau und Ster­ling­silber. Die Preise für die Konso­len­hüllen starten bei 54,99 Euro. Weitere Farben sollen laut Anbieter künftig veröf­fent­licht werden.

Größerer interner Spei­cher

In Sachen Leis­tung ist die PS5 Slim der seit 2020 erhält­lichen Konso­len­gene­ration eben­bürtig. Der nomi­nelle SSD-Spei­cher des PS5 Slim beläuft sich aber auf 1 TB statt auf 825 GB wie bei den anderen Modellen. Erkennbar ist die PS5 Slim nicht nur am klei­neren Format. Im Gegen­satz zu den "alten" Designs weist das Gehäuse an den Seiten ein schwarzes Streifen-Design auf.

Im Sony-Online-Shop ist derzeit nur die PlayStation 5 Slim mit opti­schem Lauf­werk zum Preis von 549,99 Euro erhält­lich. Die Digital Edition der PS5 Slim - eben­falls mit der 1-TB-Spei­cher­angabe - ist derzeit noch nicht verfügbar. Der Preis für das Modell wird 449,99 Euro betragen. Inter­essantes Feature: Die Digital Edition der PS5 Slim kann um ein opti­sches Ultra-HD-Blu-ray-Lauf­werk nach­träg­lich erwei­tert werden. Der Preis für das externe Zubehör beläuft sich auf 119,99 Euro.

Wichtig zu wissen: Bei den neuen PS5-Slim-Modellen ist nur ein hori­zon­taler Ständer im Liefer­umfang enthalten. Ein verti­kaler Ständer ist als Zubehör erhält­lich und kostet 29,99 Euro. Dieser verfügt über ein anderes Design als der mitge­lie­ferte schwarze Ständer der alten Konso­len­modelle. Der neue verti­kale Ständer soll aber mit allen PS5-Modellen kompa­tibel sein.

In einem Erfah­rungs­bericht lesen Sie: Netflix & Co.: Strea­ming über PS5 und Xbox Series S im Test.