Sony Project Q: Streaming-Handheld für PS5 ist offiziell

Sony hat mit Project Q einen Strea­ming-Hand­held vorge­stellt, der die PlayStation 5 erwei­tern soll. Das Mobil­gerät verfügt über die vom DualSense-Controller bekannten Bedien­ele­mente und Tech­nolo­gien. In der Mitte befindet sich ein 8 Zoll messendes Display. Auf diesem werden Spiele der PS5 über eine WLAN-Schnitt­stelle darge­stellt. Autark funk­tio­niert der Hand­held also nicht. Es wird eine perma­nente Verbin­dung zum Draht­los­netz­werk benö­tigt. In der Zukunft könnte aber ergän­zend Cloud-Gaming Verwen­dung finden. In erster Linie ist das Produkt als Alter­native zum Spielen am Fern­seher zu verstehen.

Sony Project Q wandert auf Wii-U-Pfaden

So sieht Project Q aus

Sony Ein Hand­held mit Gamepad-Elementen, der Bild­schirm­inhalte von der Haupt­kon­sole wieder­gibt. Kommt Ihnen dieses Verfahren bekannt vor? Dann haben Sie wahr­schein­lich die vor zehn­ein­halb Jahren veröf­fent­lichte – und stark gefloppte – Wii U im Kopf. Bei dieser lag ein solcher Controller bei. Das Konzept des vorüber­gehend als Project Q titu­lierten Sony-Mobil­geräts ist iden­tisch. Während des gest­rigen PlayStation Show­case zeigte der japa­nische Konzern nicht nur neue Spiele, sondern auch Hard­ware. Darunter besagter Hand­held. Jener besitzt ein 8-Zoll-Display mit 1920 x 1080 Pixel (Full HD).

Einsatz­zwecke von Sony Project Q

Das LCD aktua­lisiert Bild­inhalte mit 60 Hz. Neben den vom DualSense gewohnten Tasten, Trig­gern und Analog­sticks sind die adap­tive Mechanik für die Schul­ter­tasten und das hapti­sche Feed­back an Bord. Einen SIM-Karten­schacht scheint es nicht zu geben. Entspre­chend funkt Project Q ledig­lich über WLAN. In naher Zukunft möchte Sony weiter­füh­rende Details zur Hard­ware nennen. Hinsicht­lich Preis und Verfüg­bar­keit gibt es noch keine Infor­mationen.

Project Q neben der PlayStation 5

Sony Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Begleit­gerät zur PlayStation 5. Es soll per Remote Play, Sonys Strea­ming-Tech­nologie, das Spielen ohne Fern­seher ermög­lichen. Denk­bare Szena­rien wären ein besetztes heimi­sches Smart-TV, eine Nutzung in Zimmern ohne Bild­schirm oder das Zocken im Garten respek­tive auf der Terrasse. Eigent­lich keine schlechte Idee, aller­dings ist Remote Play auch auf Tablets möglich. Mit einem zusätz­lichen Gamepad oder einer Controller-Haltung gäbe es eine ähnliche Erfah­rung. Der Erfolg von Project Q dürfte auch vom Preis abhängig sein. Eine Nintendo Switch Lite, die unab­hän­giges Gaming ermög­licht, gibt es schließ­lich schon für unter 200 Euro.

