Sony PlayStation Plus vorgestellt: Konkurrenz für Microsoft

Sony will mit dem umge­stal­teten PlayStation Plus dem Rivalen Xbox Game Pass Paroli bieten. Es gibt unter anderem 400 Spiele der PS4 und PS5 sowie Cloud-Gaming und Demo­ver­sionen neuer Titel.

Sony hat den Xbox-Game-Pass-Konkur­renten PlayStation Plus offi­ziell vorge­stellt. Auch wenn der Name bekannt anmutet, ist es ein verän­dertes Abon­nement­modell. Dieses besteht aus drei Paketen mit unter­schied­lichem Service­umfang namens PlayStation Plus Essen­tial, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium. Bei der essen­ziellen Vari­ante handelt es sich um das bishe­rige PlayStation Plus. Es wird für Multi­player-Gefechte und Cloud-Spei­cher benö­tigt. Extra hat zusätz­lich eine Biblio­thek von 400 PS4- und PS5-Games an Bord und bei Premium wird Cloud-Gaming groß geschrieben. Die Monats­preise vari­ieren zwischen 8,99 und 16,99 Euro.

PlayStation Plus: Sony nimmt Micro­soft ins Visier

PlayStation Plus fordert den Game Pass heraus

Sony Viele Konsu­menten entscheiden sich aufgrund des beliebten Game Pass für eine Xbox-Video­spiel­kon­sole. In dieser Biblio­thek tummeln sich Hunderte Titel, darunter auch diverse aktu­elle Block­buster. Für einen monat­lichen Obolus von regulär 9,99 Euro erhalten Gamer Zugriff auf all diese Spiele. Vor allem für Zocker, die viel Zeit in ihr Hobby inves­tieren, ergibt sich dadurch eine enorme Ersparnis im Vergleich zum Einzel­kauf der jewei­ligen Werke. Dass Sony an einer Antwort auf den Game Pass arbeitet, war bereits länger bekannt. Unklar war, ob dieser Service nur die bekannte PlayStation-Now-Biblio­thek oder auch neuere Spiele beinhaltet.

Die Antwort gab das japa­nische Unter­nehmen in einer heutigen Pres­semit­tei­lung. Anders als bei PlayStation Now sollen die höher­prei­sigen PlayStation-Plus-Abon­nements tatsäch­lich auch PlayStatin-5-Titel beinhalten. Bis zu 400 Games seien an Bord. Dabei stammen diese nicht nur von Sonys eigenen Entwick­ler­stu­dios, sondern auch von Dritt­anbie­tern. Es bleibt abzu­warten, ob das Angebot in puncto Aktua­lität mit dem Xbox Game Pass mithalten kann. Sollte dies der Fall sein, erhält Micro­soft starke Konkur­renz. Wie Sony mitteilt, starten die neuen PlayStation-Plus-Pakete im Juni 2022.

Die PlayStation Plus Abos im Detail

Features und Preise, auch jene für Europa, nannte das Unter­nehmen bereits. PlayStation Plus Essen­tial unter­scheidet sich weder beim Funk­tions­umfang noch bei den Kosten vom derzei­tigen PlayStation Plus. Zwei monat­lich herun­ter­lad­bare Titel, Rabatte, Cloud-Spei­cher und Online-Multi­player sind für die gewohnten 8,99 Euro monat­lich, 24,99 Euro vier­tel­jähr­lich oder 59,99 Euro jähr­lich inbe­griffen.

Inter­essanter mutet PlayStation Plus Extra an. Neben den erwähnten Features sind rund 400 Spiele der PlayStation 4 und PlayStation 5 zum Down­load enthalten. Die Preise: 13,99 Euro (monat­lich), 39,99 Euro (vier­tel­jähr­lich) und 99,99 Euro (jähr­lich).

Wer zusätz­lich Lust auf Klas­siker, Cloud-Gaming, Cloud-Strea­ming und Demo­ver­sionen brand­neuer Spiele hat, greift zu PlayStation Plus Premium. Alle Leis­tungen von Essen­tial und Extra sind inbe­griffen. Ferner locken PS3-Games via Cloud und Games der PS, PS2 und PSP, die entweder per Strea­ming oder Down­load zur Verfü­gung stehen. Cloud-Strea­ming auf andere Endge­räte und zeit­lich begrenzte Test­ver­sionen von Titeln runden das Paket ab. PlayStation Plus Premium schlägt mit 16,99 Euro (monat­lich), 49,99 Euro (vier­tel­jähr­lich) und 119,99 Euro (jähr­lich) zu Buche.

Wir haben die aktu­ellen Spiele-Abos von Sony, MS und Google vergli­chen.