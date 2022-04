PlayStation Plus startet hierzulande am 22. Juni

Sony PlayStation Plus soll in aufge­bohrter Form den Micro­soft Xbox Game Pass heraus­for­dern. Ab dem 22. Juni können sich Inter­essenten einen Eindruck verschaffen.

Micro­softs riesiger Erfolg des Game Pass hat Sony ange­spornt, sein Abon­nement­modell PlayStation Plus anzu­passen. Wie der japa­nische Konzern nun bekannt gab, startet das umstruk­turierte Angebot ab dem 22. Juni 2022 in unserer Region. Ab diesem Tag wird hier­zulande das bislang bekannte PlayStation Plus durch PlayStation Plus Essen­tial, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium abge­löst.

Gamer in diversen asia­tischen Märkten profi­tieren schon früher von den aufge­wer­teten Offerten Extra und Plus. Dort geht es schon ab dem 23. Mai 2022 los.

Neues PlayStation Plus startet in zwei Monaten

PlayStation Plus kommt in weniger als zwei Monaten

Bild: Sony Wir berich­teten Ende März vom nahenden Konkur­renz­pro­dukt zum Xbox Game Pass. Die über­arbei­tete Fassung von PlayStation Plus bietet in den geho­benen Modellen herun­ter­lad­bare PlayStation-5-Titel, Cloud-Strea­ming und Demo­ver­sionen neuer Spiele. Je nach Ausbau­stufe vari­ieren die Vorteile. PlayStation Plus Essen­tial (8,99 Euro monat­lich) bietet dieselben Inhalte wie das aktu­elle PlayStation Plus. PlayStation Plus Extra ergänzt zahl­reiche PS4- und PS5-Titel für 13,99 Euro monat­lich. Das Komplett­paket mit Demos und Strea­ming-Features liefert PlayStation Plus Premium für 16,99 Euro pro Monat.

Lange müssen Video­spiel-Fans nicht mehr warten, um von den Neue­rungen Gebrauch zu machen. In Europa – und somit auch Deutsch­land – starten die Abon­nements ab Mitt­woch, dem 22. Juni 2022. Japan gibt am 1. Juni den Start­schuss, Nord-, Mittel- und Südame­rika sind am 13. Juni an der Reihe und andere asia­tische Märkte müssen sogar nur bis zum 23. Mai warten. Die Bekannt­gabe der Termine erfolgte direkt von Sony-Inter­active-Enter­tain­ment-CEO Jim Ryan über den PlayStation-Blog.

Auswei­tung des Cloud-Strea­mings

Über die Cloud spiel­bare Titel der PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 und PlayStation Portable werden bei Markt­ein­füh­rung von PlayStation Plus in insge­samt 30 Märkten via PlayStation Plus Premium ange­boten. Folgende Länder kamen hinzu: Bulga­rien, Kroa­tien, Tsche­chi­sche Repu­blik, Grie­chen­land, Ungarn, Malta, Polen, Repu­blik Zypern, Rumä­nien, Slowakei und Slowe­nien.

Deutsch­land, Öster­reich, die Schweiz und diverse andere Regionen wurden schon bei der Ankün­digung des Services für das Cloud-Strea­ming bestä­tigt.

