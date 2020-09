Sony PlayStation 5: Wieder Vorbesteller-Chaos?

Die zwei Versionen der PS5

Bild: Sony, Screenshot: teltarif.de Die Sony PlayStation 5 erscheint offi­ziell am 19. November in Deutsch­land. Vorbe­stellen kann man die Next-Gen-Spie­lekon­sole schon jetzt. Eigent­lich. Eine erste Phase verlief Medi­enbe­richten zufolge im Chaos. Sony hatte sich via Twitter bei den enttäuschten Inter­essenten entschul­digt und verspro­chen, Konsolen für weitere Vorbe­stel­lungen zugäng­lich zu machen. So richtig zeit­lich einordnen lässt sich das aber nicht. Anschei­nend sollen aber ab heute wieder Vorbe­stel­lungen bei Händ­lern wie MediaMarkt und Saturn möglich sein. Wir haben es auspro­biert.

PS5 vorbe­stellen - auspro­biert

Bild: Sony, Screenshot: teltarif.de Nach einer chao­tischen ersten Vorbe­steller-Phase ist nicht verwun­der­lich, dass Inter­essenten nun auf die nächste warten, um nun doch noch eine der begehrten Spiele-Platt­formen sichern zu können.

Wir haben versucht, eine Konsole mit physi­schem Lauf­werk (die rund 500-Euro-Vari­ante) bei MediaMarkt und Saturn test­weise vorzu­bestellen. Über den Browser hatten wir keine Möglich­keit, die Konsole zu reser­vieren. Beim Versuch die Konsole in den Waren­korb zu legen, tauchte sowohl bei MediaMarkt als auch Saturn die Meldung auf, dass der Login derzeit über­lastet sei und dass man eine Bestel­lung als Gast durch­führen solle. Aller­dings wurde uns auch diese Möglich­keit aufgrund eines "tech­nischen Fehlers" verwehrt. Auch über die jewei­ligen Apps hatten wir keinen Erfolg.

Bei Amazon gab es kurz­zeitig die Möglich­keit, die Konsole in den Waren­korb zu legen. Beim Klick auf den entspre­chenden Button wurde aber die Infor­mation gezeigt, dass dies nicht möglich ist. Nun ist die Konsole wieder mit dem Hinweis "Derzeit nicht verfügbar" versehen.

Offenbar musste man heute Morgen ziem­liches Glück haben, eine PS5 vorbe­stellen zu können. Viel­leicht ändert sich die Lage noch. Einen rich­tigen Tipp geben können wir nicht, außer dran­zubleiben und es immer wieder zu versu­chen. Sofern wir zu einem späteren Zeit­punkt - viel­leicht auch bei anderen als den genannten Händ­lern - Erfolg haben, werden wir die News entspre­chend updaten.

