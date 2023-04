PlayStation 5: Slim im Juni, Neues zu Pro & Handheld

Auf dem Erfolg der PlayStation 5 ruht sich Sony nicht aus. Gerüchte um eine in naher Zukunft erschei­nenden PlayStation 5 Slim, einer in Entwick­lung befind­lichen PS5 Pro und einen Strea­ming-Hand­held machen die Runde.

Sony scheint drei neue Produkte im Bereich PlayStation 5 vorzu­bereiten. Zum einen mehren sich die Gerüchte um ein baldiges Erscheinen der PlayStation 5 Slim, zum anderen gibt es weitere Hinweise auf die PlayStation 5 Pro. Mit Glück wird die schlanke Fassung im Juni vorge­stellt. Die Pro-Ausgabe soll aber erst nächstes Jahr erscheinen. Außerdem verrät eine Quelle, dass der Hersteller an einem Strea­ming-Hand­held arbeitet. Mit diesem Zusatz­gerät ließen sich PS5-Spiele abseits des Fern­sehers spielen. Ein autarkes System wie die Nintendo Switch soll das Produkt aber nicht sein.

Neuig­keiten zu PlayStation 5 Slim

Die PlayStation 5 (Foto) könnte mehrere Varianten bekommen

Andre Reinhardt Kommenden Monat wird Sonys aktu­elle Spiel­kon­sole zwei­ein­halb Jahre alt. Die Vorgän­gerin PlayStation 4 erhielt in diesem Lebens­abschnitt kurze Zeit später eine schlan­kere Revi­sion. Wenn Ihnen die fünfte Gene­ration zu klobig sein sollte, dürfen Sie bei dieser eben­falls auf ein kompak­teres Modell hoffen. Zumin­dest beteuert dies der gut vernetzte Jour­nalist Jeff Grubb (via GizChina). Er verkündet, dass Sony noch vor dem Summer Game Fest in zwei Monaten die PlayStation 5 Slim vorstellt. Besagtes Event findet am 8. Juni statt.

Im Rahmen eines PlayStation Show­case, das unter dem Motto „Nächste Phase der PS5“ läuft, soll die über­arbei­tete Konsole enthüllt werden. Ein Show­case gab es schon lange nicht mehr, nämlich seit der Präsen­tation der PlayStation 5. Die Slim-Vari­ante sei modular. Sony wird den Angaben zufolge ein externes Lauf­werk anbieten. Käufer könnten sich entspre­chend entscheiden, ob sie eine PlayStation 5 mit oder ohne dieses Lauf­werk erwerben. Die aktu­ellen PS5-Ausgaben, digital und mit inte­griertem Lauf­werk, würden auslaufen.

Neuig­keiten zu PS5 Pro und Hand­held

Mit einer Enthül­lung der PlayStation 5 Pro sollen Video­spiele-Fans laut eines weiteren, vertrau­ens­wür­digen Infor­manten im Juni nicht rechnen. Tom Henderson (via Play3) zufolge erscheint die schnel­lere Konsole erst 2024. Entwick­ler­kits könnten sich aber schon in Umlauf befinden, weshalb tech­nische Details in den kommenden Monaten zu erwarten sind. Bislang ist ledig­lich bekannt, dass die PlayStation 5 Pro beschleu­nigtes Raytra­cing unter­stützt. Mit dieser Tech­nologie sind authen­tische Refle­xionen und Ausleuch­tungen möglich.

Auf Insider-Gaming schreibt Henderson zudem über ein in Entwick­lung befind­liches Gerät mit dem Code­namen Q lite. Dahinter soll sich ein Strea­ming-Hand­held verbergen. Das Produkt soll einem Dual-Sense-Controller ähneln und zwischen den Controller-Einheiten ein 8-Zoll-Display besitzen. Jenes verfügt über Full HD und 60 Hz. Die adap­tiven Schul­ter­tasten und das hapti­sche Feed­back der PlayStation 5 seien an Bord. Mögli­cher­weise ist eine perma­nente Verbin­dung zur PS5 erfor­der­lich. Bislang steckt der Q lite noch in der Prototyp-Phase.

