Sony PlayStation 5 jetzt bei o2 mit Vertrag bestellbar

Auch o2 will ein Stück vom Hype um die PlayStation 5 abhaben, nun hat der Netz­betreiber die Konsole im Angebot. Die Liefer­zeit beträgt voraus­sicht­lich drei Wochen. Sie haben die Wahl aus acht Tarifen.

o2 Sie konnten keine PlayStation 5 mehr ergat­tern? Dann bietet sich ein Besuch bei o2 an. Sofern Sie bereit sind, einen neuen Mobil­funk­ver­trag beim Netz­betreiber Telefónica abzu­schließen, steht die begehrte Spiel­kon­sole zur Auswahl. Die Liefer­zeit wird mit drei Wochen angeben, mit Glück landet Sonys Video­spiele-High­light also noch dieses Jahr bei Ihnen. Es gibt acht Tarife begin­nend ab einer Monats­gebühr von 38,99 Euro für das Paket bestehend aus PlayStation 5 und Mobil­funk­kon­trakt. Darunter auch welche mit unli­mitiertem LTE-Daten­volumen.

o2 Die PlayStation 5 ist ein scheues Gerät, kaum ist sie da, ist sie schon wieder weg, sprich ausver­kauft. Dabei landen nicht alle Bestel­lungen direkt bei den Kunden, soge­nannte Scalper sichern sich mit Bots große Bestände und verkaufen diese dann teuer weiter. Eine solche Methodik erschwert die Möglich­keit, auf direktem Weg an Sonys neuesten Zocker-Kasten zu kommen. Einen Mobil­funk­ver­trag dürften Scalper aber nicht eingehen wollen, um sich die Spiel­kon­sole zu sichern. Falls Sie also nicht nur die PlayStation 5, sondern noch einen neuen Handy­ver­trag benö­tigen, gibt es eine gute Nach­richt.

Der Mobil­funk­anbieter o2 hat in seinem Online­shop und in seinen Filialen vor Ort jetzt ein Bündel bestehend aus PS5 und Tarif im Sorti­ment. Es handelt sich um die Digital Edition der Konsole. Diese ist hinsicht­lich der Perfor­mance absolut iden­tisch zur regu­lären Fassung, es fehlt ledig­lich das Blu-ray-Lauf­werk, weshalb Spiele ausschließ­lich online bezogen werden können. Mehr Infor­mationen zur PlayStation 5 sowie ihren direkten Konkur­renten Xbox Series X und Xbox Series S lesen Sie in diesem Artikel.

PlayStation 5 und o2-Vertrag: Tarif­bei­spiele

Tarifbeispiel mit Sony PlayStation 5

o2 Für Viel­surfer empfeh­lens­wert ist der Tarif o2 Free M mit 20 GB. Wie der Name bereits verrät, gibt es 20 GB Daten­volumen. Diese können mit bis zu 225 MBit/s im LTE-Netz von Telefónica verwendet werden. All-Net-Flat­rates für Tele­fonate und SMS in alle deut­schen Netze sowie EU-Roaming sind inbe­griffen. In der Kombi­nation mit der Sony PlayStation 5 kostet dieses Angebot 39,99 Euro pro Monat. Ihnen reichen 10 MBit/s, dafür wollen Sie aber nicht auf das Daten­volumen achten? Dann wäre der o2 Free Unli­mited Smart ideal. Er schlägt mit 49,99 Euro pro Monat zu Buche.

Für welchen Tarif Sie sich auch entscheiden: Es kommen einmalig 39,99 Euro Anschluss­preis, 4,86 Euro Versand­kosten für die PlayStation 5 und 1 Euro Geräte-Zuzah­lung hinzu.

