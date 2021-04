HD+ bald auch bei Sony-TV-Geräten an Bord

Auch Sony bietet nun Zugriff auf HD+ on Board. Die Platt­form des Satel­liten­betrei­bers SES Astra wird in alle 2021er Google-TV-Modelle inte­griert.

Sony-Fernseher bekommen HD+

Foto: Sony Neben anderen Herstel­lern inte­griert nun auch Sony das Angebot von HD+ in neue Modelle. Die Platt­form des Satel­liten­betrei­bers SES Astra wird in alle 2021er Google TV-Modelle inte­griert. Die Imple­men­tie­rung werde laut HD+-Angaben in den kommenden Monaten abge­schlossen sein.

Akti­vie­rung ohne Extra-TV-Modul

Foto: Sony Käufer von Sony UHD-Geräten können HD+ auf neuen Fern­sehern mit der Erst­ein­rich­tung einfach akti­vieren - ohne zusätz­liche Geräte wie Receiver oder HD+ Modul. So können Zuschauer mühelos auf das komplette HD+ Sender-Paket zugreifen. Außerdem können sie in der sechs­mona­tigen kosten­losen und regis­trie­rungs­freien Test­phase die HD+ Komfort-Funk­tion nutzen.

Sony sei der vierte große Partner, der HD+ "ab Werk" auf seinen neuen TV-Modellen anbietet. Das verschlüs­selte und kosten­pflich­tige HD+ liefert als TV-Programm­angebot Inhalte von Privat­sen­dern in HD- und UHD-Qualität sowie die HD+ Komfort-Funk­tion: Damit können Zuschauer bereits ange­lau­fene Sendungen neu starten, direkt auf Media­theken zugreifen und dank des TV-Guides immer das Beste aus dem TV-Programm auswählen.

Mehr­wert für Sport­fans

"Mit Sony inte­griert ein sehr wich­tiger Partner stan­dard­mäßig HD+ in seine TV-Modelle", kommen­tiert Georges Agnes, Geschäfts­führer bei HD+. "Inzwi­schen ist HD+ in mehr als jedem zweiten in Deutsch­land neu verkauften UHD-Fern­seher bereits an Bord. Die Hersteller rücken damit die wach­sende Bedeu­tung von HD+ als wich­tiges Verkaufs­argu­ment für ihre Vermark­tung in den Vorder­grund. Der Trend nach UHD-Geräten verlangt nach Fern­seh­for­maten, die in der entspre­chenden Qualität gezeigt werden. Über Satellit und mit HD+ erleben Zuschauer allein 2021 über 430 Stunden Live-Sport in UHD - ganz einfach und bequem." Ist ein Format auch in UHD-Qualität verfügbar, werden die Zuschauer zudem durch einen Hinweis darauf aufmerksam gemacht. "UHD verpassen war früher", ergänzt Agnes.

Thilo Röhrig, Commer­cial Director bei Sony Deutsch­land, unter­streicht die Bedeu­tung der Koope­ration: "Sony bringt tech­nische Exzel­lenz für ein hervor­ragendes Nutzer­erlebnis ins Wohn­zimmer. Mit unserem neuen TV Line-up führen wir die welt­weit ersten Fern­seher mit kogni­tiver Intel­ligenz im Markt ein, die zudem über Google TV verfügen, mit dem sich das Fern­seh­schauen perso­nali­sieren lässt. Die HD+ App ist ein großer Plus­punkt, denn sie ergänzt unser umfang­rei­ches Angebot an vorin­stal­lierten Apps, bietet viele Komfort­funk­tionen und verschafft dem Nutzer Zugang zu Fern­seh­sen­dern in HD-Qualität sowie in Ultra-HD. Von diesem Mehr­wert durch die Inte­gra­tion von HD+ profi­tieren auch unsere Handels­partner."

"Die Rück­mel­dung aus den Flächen- und Fach­märkten an uns ist eindeutig: Für die Verlän­gerung von HD+ kehren Käufer in aller Regel in das Geschäft zurück, in dem sie das TV-Gerät gekauft haben", so Georges Agnes. "Die Inte­gra­tion von HD+ bietet Händ­lern damit nicht nur die Möglich­keit, Kunden für neue Ange­bote zu begeis­tern, sondern eröffnet auch zusätz­liche Umsatz­poten­ziale und eine stär­kere Kunden­bin­dung."

Anfang 2021 machte HD+ mit einer Preis­erhö­hung nicht gerade posi­tive Schlag­zeilen.