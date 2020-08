Sony: Seit 4 Jahren wieder Gewinn mit Handys erwartet

Die aktu­ellen Geschäfts­zahlen von Sony Mobile geben Anlass zur Hoff­nung. Im laufenden Geschäfts­jahr wird Gewinn erwartet. Ferner kündigte der Hersteller eine neue Markt­stra­tegie bei seinen Smart­phones an.

Für Sony könnte es bald wieder bergauf gehen

Sony Sonys Smart­phone-Geschäft wirft schon seit einigen Jahren keinen Gewinn mehr ab, in einem Finanz­be­richt prognos­ti­ziert der Elek­tronik­kon­zern aller­dings das Ende der Dürre. Die Geschäfts­zahlen mögen im Mobil­te­lefon-Bereich des Herstel­lers zunächst ernüch­ternd wirken, in Anbe­tracht der aktu­ellen Welt­lage ergibt sich aber ein posi­tives Bild. Wie wir berich­teten, traf die Corona-Pandemie auch die Smart­phone-Fabri­kanten hart, so ist es wenig verwun­der­lich, dass auch Sonys Geschäft einen Rück­gang verzeich­nete. Aller­dings ist dieser relativ gering. Zudem verdop­pelten sich die Smart­phone-Auslie­fe­rungen gegen­über dem voran­ge­gan­genen Quartal.

Schreibt Sony bei seinen Handys bald schwarze Zahlen?

Sony Vor 23 Jahren kam das erste Sony-Handy Z1 auf den Markt, von 2001 bis 2012 koope­rierte der japa­ni­sche Konzern mit dem schwe­di­schen Netz­werk­aus­rüster Ericsson. Sowohl unter dieser Koope­ra­tion als auch unter Eigen­regie gab es manche Höhen – aber auch viele Tiefen. In einem solchen Tief steckt Sony Mobile nun seit vier Jahren. Seitdem gelang es dem Hersteller nicht mehr, Gewinn mit seiner Smart­phone-Sparte einzu­fahren. Der erhoffte Erfolg durch den Neustart ab dem Xperia 1 blieb aus. Für einen ange­schla­genen Geschäfts­zweig können die Auswir­kungen durch COVID-19 beson­ders schäd­lich sein. Sony traf es dies­be­züg­lich aber nicht beson­ders hart.

Im kürz­lich veröf­fent­lichten Finanz­be­richt, der sich bis zum 30. Juni erstreckt, bezif­fert der Hersteller seine Smart­phone-Auslie­fe­rungen des zweiten Quar­tals 2020 auf 800 000 Einheiten. Im Vorjah­res­quartal wurden 900 000 Exem­plare versandt. Aller­dings konnte Sony im Vergleich zu Q1 2020 die Anzahl seiner ausge­lie­ferten Handys sogar verdop­peln. Vor allem bedingt durch die Restrik­tionen der Pandemie ist das eine viel­ver­spre­chende Entwick­lung. Entspre­chend positiv lautet die Prognose für das laufende Geschäfts­jahr. Der Konzern erwartet zum ersten Mal seit vier Jahren Profit. Um welche Summe es sich handeln könnte, wurde nicht verraten.

Aber­mals neue Marsch­rich­tung

Die letzten Flagg­schiffe des Unter­neh­mens, nament­lich Xperia 1 und Xperia 1 II, kamen nicht wie erhofft an. Das stim­mi­gere Gesamt­paket in Verbin­dung mit den teils güns­ti­geren Offerten der Konkur­renz dürften ausschlag­ge­bende Faktoren gewesen sein. Nun zieht Sony die Notbremse und steigt, zumin­dest vorerst, aus dem Geschäft der High-End-Smart­phones aus. Künftig möchte sich der Konzern auf Mittel­klasse- und Einsteiger-Modelle konzen­trieren.