Sony Expo am 24. Mai: Xperia 1 V, Xperia Pro-I II und mehr?

Sony hält am 24. Mai eine Veran­stal­tung ab, auf der im besten Fall gleich vier neue Smart­phones enthüllt werden könnten. Die beiden High-End-Modelle Xperia 1 V und Xperia Pro-I II, das kompakte Flagg­schiff Xperia 5 V und das Mittel­klasse-Produkt Xperia 10 V sind mögliche Kandi­daten. Beim ange­kün­digten Event handelt es sich um die Sony Expo 2023. Norma­ler­weise werden dort keine Handys vorge­stellt, aller­dings wirbt diesmal der offi­zielle Xperia-Kanal für die Veran­stal­tung. Zwei der kommenden Smart­phones besuchten bereits Geek­bench.

Sony könnte nächsten Monat Handy-Quar­tett zeigen

Teaser-Poster der Expo 2023

Sony Das letzte Sony-Smart­phone war das im September 2022 erschie­nene Xperia 5 IV. Seitdem ist es abseits der Gerüch­teküche ruhig um die Handy-Sparte des japa­nischen Herstel­lers geworden. Jetzt schürt der Konzern selbst Hoff­nung auf neue Mobil­tele­fone aus eigenem Hause. Im chine­sischen Forum Weibo hat die Xperia-Abtei­lung das Event Sony Expo 2023 mit einem Poster ange­kün­digt. Dieses läuft unter dem Slogan „Immerse into Crea­tion“, was sich in etwa als „Tauche in die Krea­tion ein“ über­setzen lässt. Die Krea­tivität steht also im Vorder­grund, was passend zu den Möglich­keiten einer guten Smart­phone-Kamera wäre.

Am 11. Mai 2022 enthüllte Sony das Xperia 1 IV und das Xperia 10 IV. Das für profes­sio­nel­lere Anwender entwi­ckelte Xperia Pro-I wurde Ende 2021 einge­führt. Es wird also langsam Zeit für Smart­phone-Nach­schub des Herstel­lers. Ob das Port­folio diesmal gleich­zeitig am 24. Mai demons­triert wird oder verschie­dene Events geplant sind, bleibt abzu­warten.

Xperia 1 V und Xperia Pro-I II im Bench­mark

Eben­falls in Weibo sorgt ein Beitrag des Anwen­ders Zack­buks für Aufmerk­sam­keit. Der Nutzer teilte Geek­bench-Screen­shots. Diese listen zwei unbe­kannte Sony-Smart­phones mit den Modell­num­mern XQ-DQ72 und XQ-DR54. Es soll sich um Xperia 1 V und Xperia Pro-I II handeln. Das mögliche Xperia 1 V erzielte 1439 Punkte im Single- und 5071 Punkte im Multi-Core-Test. Samsungs Galaxy S23 schneidet ähnlich ab. Beim poten­ziellen Xperia Pro-I II sind es zwar 1766 Punkte im Single- aber nur 3567 Punkte im Multi-Core-Test. Beim Xperia 5 V soll die Display­dia­gonale von 6,1 Zoll gering­fügig auf 6,05 Zoll schrumpfen.

