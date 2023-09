Sony: Neue Autoradios mit 7-Zoll-Display und DAB+

Sony hat zwei neue Auto­radios vorge­stellt. Diese tragen die Bezeich­nungen XAV-AX6050 und XAV-AX4050 und bieten nicht nur digi­talen Empfang über DAB+, sondern auch die Möglich­keit, Smart­phones kabellos über Android Auto oder Apple CarPlay zu verbinden. So wird der terres­tri­sche Radio­emp­fang durch Inter­net­radio, Musik-Strea­ming, Navi­gations-Apps und Messenger ergänzt, die sich sprach­gesteuert bedienen lassen. Sony XAV-AX4050

Foto: Sony Beide AV-Receiver verfügen über einen 6,95 Zoll großen, rahmen­losen Touch­screen. Beim XAV-AX4050 ist das Display zusätz­lich entspie­gelt, während das XAV-AX6050 über einen HDMI-Anschluss verfügt, über den sich externe Audio- und Video­geräte verbinden lassen. Wenn das Auto geparkt ist, können auch Bewegt­bild-Inhalte betrachtet werden.

Auch analoger Empfang möglich

Je nachdem, in welchem Land der Nutzer unter­wegs ist, lassen sich bei DAB+-Empfang bei beiden Modellen vom Sender ausge­strahlte Diashows für Album-Cover und Programm-Infor­mationen darstellen. Darüber hinaus sind die Radios auch für analogen Empfang gerüstet. Dabei wird neben dem UKW-Frequenz­bereich auch die Mittel­welle berück­sich­tigt.

Die Auto­radios unter­stützen die LDAC-Tech­nologie. Damit lassen sich über kompa­tible Geräte Audio-Inhalte mit 96 kHz/24-Bit-Sampling und bis zu dreimal höheren Über­tra­gungs­raten (990 kBit/s) als bei einer herkömm­lichen Blue­tooth-Verbin­dung streamen. Beide neuen Sony-Radios beherr­schen auch den FLAC-Stan­dard, der Audio-Inhalte ohne Quali­täts­ver­luste kompri­miert. Die Geräte unter­stützen FLAC-Dateien mit einer Sampling­tiefe von bis zu 24 Bit und einer Abtast­fre­quenz von 384 kHz. Sony XAV-AX6050

Foto: Sony Bis zu vier Laut­spre­cher und ein Subwoofer lassen sich mit den Geräten verbinden. Ein Digi­taler Sound­pro­zessor (DSP) und ein 14-Band-Equa­lizer sorgen dafür, dass Nutzer den Klang nach eigenen Bedürf­nissen konfi­gurieren können. Mit der Funk­tion Quick Wake-up sind die Auto­radios sofort nach Betä­tigung der Zündung start­klar.

Optional Verbin­dung mit Rück­fahr­kamera

Die Sony-Radios können mit Rück­fahr­kameras verbunden werden. Zudem steht ein Vorver­stärker-Ausgang zur Verfü­gung. Darüber hinaus zeichnen sich XAV-AX6050 und XAV-AX4050 durch ein - laut Hersteller - einbau­freund­liches Design aus. Das rück­wär­tige Gehäu­seteil in 1-DIN-Größe bietet unter dem Radio genü­gend Platz für Kabel­stränge, Lenk­rad­steue­rung, Einbau­kästen etc.

Zu bedenken ist, dass es vielen neueren Fahr­zeugen keinen DIN-Schacht mehr vorhanden ist und die ab Werk verbauten Auto­radios so tief in die Bord­elek­tronik inte­griert sind, dass ein Austausch kaum möglich ist. Inter­essant sind die Sony-Empfänger daher vor allem für ältere Autos, die sich so unter anderem mit Digi­tal­radio und der Möglich­keit, Android Auto und Apple CarPlay drahtlos zu nutzen, aufrüsten lassen. Die Auslie­ferung der neuen Auto­radios von Sony soll noch im September beginnen. Die Verkaufs­preise hat der Hersteller aber noch nicht genannt.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, wie sich Auto­fahrer vernetzte PKWs vorstellen.