Sonos bringt eigenen Sprachassistenten

Foto: Sonos Hinweise auf einen eigenen Sprach­assis­tenten von Sonos gab es schon länger. In den vergan­genen Wochen tauchte die Funk­tion bei einigen Nutzern bereits als neue Option auf. Jetzt hat der Hersteller Sonos Voice Control offi­ziell ange­kün­digt, wie sich das System nennt. Ab 1. Juni soll das Feature zur Verfü­gung stehen - aller­dings zum Start nur in engli­scher Sprache und ausschließ­lich in den USA.

Noch in diesem Jahr kommt Sonos Voice Control nach Europa. Fran­zösi­sche Kunden sollen dann die Möglich­keit bekommen, den neuen Dienst in ihrer Mutter­sprache zu nutzen. Wie Spiegel Online berichtet, hatte Sonos vor einein­halb Jahren die auf die Entwick­lung eines Sprach­assis­tenten spezia­lisierte fran­zösi­sche Firma Snips über­nommen. So erwarb der Multi­room-Spezia­list das Know-How, um Sonos Voice Control zu reali­sieren (teltarif.de berich­tete).

Funk­tio­nieren soll der neue Sprach­assis­tent auf allen Sonos-Geräten, auf denen sich auch Amazon Alexa und der Google Assistant einsetzen lassen. Sprich: Zum Teil ist die Funk­tion sogar auf vier Jahre alten WLAN-Laut­spre­chern verfügbar. Dabei ist mit Alexa auch ein Paral­lel­betrieb möglich. Parallel zum Google Assistant funk­tio­niert Sonos Voice Control wiederum nur, wenn die Systeme auf verschie­denen Laut­spre­chern einge­setzt werden.

Mehr Privat­sphäre

Foto: Sonos Gedacht ist Sonos Voice Control vor allem für Kunden, die Amazon Alexa und Google Assistant aus Privat­sphäre-Gründen nicht akti­vieren möchten. Der Sonos-Assis­tent arbeitet nach Hersteller-Angaben komplett lokal auf den Laut­spre­chern der Kunden. Eine Server­anbin­dung - wie bei den meisten anderen Sprach­assis­tenten obli­gato­risch - gibt es nicht. Dafür beschränkt sich der Funk­tions­umfang auf die Musik­steue­rung.

Wann Sonos Voice Control in Deutsch­land startet, ist noch nicht bekannt. Bislang gibt es nicht einmal offi­zielle Ankün­digungen für weitere englisch- und fran­zösisch­spra­chige Länder. Denkbar wäre, dass der Hersteller vor einer weiteren Expan­sion des Dienstes zunächst fest­stellen möchte, wie das System im prak­tischen Einsatz im Alltag funk­tio­niert und von den Kunden ange­nommen wird.

Güns­tigere Soundbar kommt

Wie erwartet hat Sonos mit der Ray auch eine güns­tigere Soundbar vorge­stellt, die sich auch in klei­neren Räumen instal­lieren lasse. Mit einem Verkaufs­preis von 299 Euro ist das Gerät im Vergleich zu anderen Sonos-Sound­bars recht günstig. Ab 7. Juni ist der Laut­spre­cher welt­weit - und somit auch in Deutsch­land - erhält­lich.

