Mega-Störung bei Sonos: WLAN-Lautsprecher ausgefallen

Seit mehr als 24 Stunden kommt es zu erheb­lichen Beein­träch­tigungen bei der Nutzung von Sonos. Das Unter­nehmen bietet WLAN-Laut­spre­cher und andere Kompo­nenten für Multit­room-Audio­sys­teme an. Erst vor wenigen Tagen hatte Sonos mit dem Move 2 ein neues Laut­spre­cher-Modell einge­führt, das neben der Multi­room-Funk­tion auch als Blue­tooth-Laut­spre­cher mit bis zu 24 Stunden Lauf­zeit genutzt werden kann. Sonos Move der ersten Generation

Foto: RadioBlog.eu Sonos selbst bestä­tigt die aktu­elle Störung auf seiner System­status-Webseite. Hier sind bei fast allen Diensten grüne Häkchen zu sehen, die die einwand­freie Funk­tio­nalität signa­lisieren. Ausge­rechnet bei den Sonos Services wird statt­dessen ein rotes X ange­zeigt. Die Multi­room-Systeme benö­tigen aber genau diese Dienste, um über­haupt funk­tions­tüchtig zu sein. Der Anbieter arbeitet nach eigenen Angaben an einer Lösung, nennt aber kein Zeit­fenster für die Behe­bung der Störung.

Kunden sollen nach Updates suchen

"Bis das Problem behoben ist, kann es zu Problemen beim Suchen oder Hinzu­fügen von Musik­diensten kommen", so der Hinweis von Sonos. "Prüfen Sie unsere Status­seite auf Updates, während wir an der Behe­bung des Problems arbeiten. In der Zwischen­zeit können Sie in der Sonos-App manuell nach Updates suchen und sicher­stellen, dass die Anwen­dung auf dem neuesten Stand ist, sodass die Musik­dienste wieder verfügbar sind."

In der Tat kann ein Update der Sonos-App den Fehler beheben, wie auch im RadioBlog.eu berichtet. Demnach reichte das Update des Sonos Control­lers auf einem einzigen mit dem System verbun­denen Computer aus, um das Strea­ming wieder zu nutzen. Konnte Sonos vor dem App-Update weder über die Smart­phone-Apps, noch am Computer gesteuert werden, steht der Dienst nach Instal­lation der neuen Programm-Version für macOS wieder in vollem Umfang zur Verfü­gung.

Laut­spre­cher-Neustart als Lösungs­ansatz

Als weiteren Lösungs­ansatz nennt Sonos den Neustart mindes­tens eines Produkts, also beispiels­weise eines einzelnen Laut­spre­chers. Da die Geräte über keinen Ein/Aus-Schalter verfügen, müssen sie hierzu kurz von der Strom­ver­sor­gung getrennt und anschlie­ßend neu verbunden werden. Ein weiterer Ansatz ist die Neuin­stal­lation des Sonos Control­lers, auch wenn kein Update verfügbar ist. Unklar ist die Ursache für die Beein­träch­tigungen.

Sonos gehört zu den Pionieren unter den Anbie­tern von Multi­room-Audio­sys­temen. Mit dem Aufkommen von Smart Spea­kern wie Amazon Echo und Apple HomePod haben die Sonos-Geräte an Bedeu­tung verloren. Der Anbieter empfiehlt sich aber immer noch als best­mög­liche Lösung, wenn es den Nutzern speziell um Musik-Strea­ming und Inter­net­radio geht.