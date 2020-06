Sonos Radio: Volles Programm jetzt auch in Deutschland

Sonos bietet jetzt auch in Deutsch­land eigene Musik­streams und Radio­pro­gramme an. Der neue, bei Sonos Radio inte­grierte Dienst ist für die Kunden kostenlos.

Sonos Radio aufgewertet

Foto: Sonos, Screenshot: teltarif.de Ende April ist Sonos Radio gestartet. In Deutsch­land hatte der Veran­stalter das Portal zwar direkt zum Start ange­boten - aller­dings mit redu­ziertem Leis­tungs­um­fang. So konnte deut­sche Anwender zwar rund 60 000 Radio­sta­tionen aus aller Welt empfangen. Die von Sonos selbst produ­zierten Inhalte fehlten aber hier­zu­lande noch.

Jetzt ist das komplette Programm­an­gebot auch hier­zu­lande ange­kommen. Die Frei­schal­tung wurde offenbar server­ba­siert vorge­nommen. App-Updates waren nämlich nicht erfor­der­lich, um den erwei­terten Funk­ti­ons­um­fang frei­zu­schalten und das neue Sonos-Betriebs­system, mit dem ältere Kompo­nenten des Multi­room-Laut­spre­cher­sys­tems nicht kompa­tibel sind, ist erst kommende Woche verfügbar.

Drei neue Kate­go­rien verfügbar

Foto: Sonos, Screenshot: teltarif.de Abseits der herkömm­li­chen Hörfunk­sta­tionen gibt es bei Sonos Radio nun drei neue Kate­go­rien: Sonos Sound System und Artist Stations - zu finden im Menü "Sonos präsen­tiert" - sowie Nonstop-Musik­pro­gramme. Diese sind in den Sonos-Apps mit deut­scher Benut­zer­ober­fläche im Menü "Sonos Radio­sender" zu finden. Die zusätz­li­chen Inhalte gibt es kostenlos für alle Nutzer des Multi­room-Systems.

Sonos Sound System erin­nert an Beats 1 bei Apple Music. Dieses Programm wird vom Sonos-Team zusam­men­ge­stellt und enthält auch Gast­auf­tritte von Künst­lern, Insider-Geschichten und Infor­ma­tionen zur Musik. Immer am Mitt­woch soll bei Sonos Sound System eine "Artist Hour" ausge­strahlt werden, in der Inter­preten über ihre Musik berichten. Das Angebot ist werbe­frei.

In den Artist Stations sind Play­lists zu finden, die Künstler nach ihren eigenen Vorlieben zusam­men­ge­stellt haben. Zum Start sind die Kanäle "The Ency­clo­pedia of Brittany" von Brittany Howard von den Alabama Shakes sowie "In the Absence Thereof…" von Thom Yorke zu finden. Sonos hat ange­kün­digt, demnächst kura­tierte Radio­ka­näle von David Byrne von Talking Heads und Third Man Records ins Port­folio aufzu­nehmen.

Mehr als 30 Musik-Spar­ten­sender

In der Rubrik "Sonos Radio­sender" finden Inter­es­senten mehr als 30 Spar­ten­ka­näle mit verschie­denen Musik­farben. Von aktu­ellen Hits über Classic Rock bis hin zu Country-Musik ist für nahezu jeden Geschmack etwas dabei. Die Sonos-Spar­ten­ra­dios sollen durch Werbe­spots unter­bro­chen werden, um das Angebot zu refi­nan­zieren.

