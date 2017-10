Sonos One: Smarter Lautsprecher ist Konkurrent für Apple HomePod

Sonos steigt ins Geschäft mit smarten Lautsprechern ein. Der Sonos One vereint mehrere digitale Assistenten in einem Gerät. So werden der Alexa und Google Assistant unterstützt. Der Apple HomePod erhält damit einen neuen Konkurrenten.

Die vernetzten Lautsprecher von Amazon und Google bekommen Konkurrenz mit Hifi-Soundqualität. Die Firma Sonos, ein Spezialist für Mehrzimmer-Systeme, hat ihren ersten Lautsprecher mit eingebauten Mikrofonen für Sprachbefehle der Nutzer vorgestellt. Amazon ist trotz der Rivalität bei der Hardware zugleich ein wichtiger Partner. Denn als Sprach­assistent kommt in dem Lautsprecher Sonos One die Amazon-Software Alexa zum Einsatz, wie Sonos in New York ankündigte. Die Unterstützung für den Google Assistant soll im kommenden Jahr folgen. Amazon Alexa unterstützt die Steuerung mit der Stimme für die Musik-Dienste Amazon Music, TuneIN, Pandora und iHeartRadio. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch die Bedienung von Spotify mit der Stimme möglich sein. Bis dahin können Nutzer den schwedischen Streaming-Dienst über die Sonos-App via Smartphone bedienen.



Sonos One ist ein neuer smarter Lautsprecher Sonos One ist ein neuer smarter Lautsprecher

Sonos One als Konkurrent für Apple HomePod?

Alexa soll auch die bisherigen Sonos-Lautsprecher smart machen. Dafür können sie sich mit Amazons vernetzten Echo-Lautsprechern verbinden. Die Sprachbefehle werden dann von den Echo-Geräten angenommen - und Musik über die Sonos-Anlagen abgespielt. Der Hersteller will mit dem Sonos One einen smarten Lautsprecher anbieten, auf dem mehrere digitale Assistenten laufen.

Sonos bringt mit dem One auch einen Konkurrenten für Apples anstehenden smarten Lautsprecher HomePod auf den Markt. Der iPhone-Konzern hatte extra betont, dass der HomePod mit einem besseren Klang als Amazons Echo und das Konkurrenz­modell Google Home daherkomme. Der Sonos One ist zugleich mit 199 US-Dollar günstiger als Apples Lautsprecher, der Ende des Jahres für 350 US-Dollar auf den Markt kommen soll. Am 24. Oktober wird der Sonos One für rund 169 Euro erhältlich sein. Ab sofort können Interessenten auch Vorbestellungen vornehmen.

Amazon hatte die als extrem zukunftsträchtig geltende Produktkategorie der smarten Lautsprecher mit sprechenden Assistenten praktisch in Alleingang am Markt etabliert. Vergangene Woche stellte der Online-Händler neue Modelle für das Weihnachts­geschäft vor.

Ende August dieses Jahres hatten wir bereits darüber berichtet, dass die smarten Lautsprecher künftig HiFi-Sound bieten sollen.