Sonos plant Kopfhörer, Streaming-Box und mehr

Sonos gilt als einer der Pioniere unter den Anbie­tern von Multi­room-Systemen. Seit einigen Jahren bekommen die WLAN-Laut­spre­cher verstärkt Konkur­renz durch klas­sische Smart Speaker wie Amazon Echo, Apple HomePod oder auch die Speaker mit einge­bautem Google Assistant. Sonos stieg als erste Antwort in den Dienste-Bereich ein und bietet seine Webradio- und Musik­radio-Platt­form auch in einer kosten­pflich­tigen Premium-Version an.

Darüber hinaus will sich Sonos hard­ware­tech­nisch breiter und zeit­gemäßer aufstellen. So unter­stützen beispiels­weise die neueren Sonos-Laut­spre­cher wie Era 100 und Era 300 auch den 5-GHz-WLAN-Bereich. So unfassbar das klingen mag: Bis vor wenigen Jahren war das bei Sonos nicht üblich - trotz vor allem in Ballungs­zen­tren völlig über­las­tetem 2,4-GHz-Bereich. Sonos teasert neue Produkte an

Foto: Sonos Sonos will mit einem auf YouTube veröf­fent­lichten, kurzen Trailer Lust auf neue Produkte machen. Das Unter­nehmen fordert dazu auf, dem Insta­gram-Account von Sonos für weiter­gehende Infor­mationen zu folgen. Werden wir dort schon in den nächsten Tagen mehr Andeu­tungen oder sogar hand­feste Details zu neuen Produkten sehen, die Sonos demnächst auf den Markt bringt?

Kopf­hörer im Früh­jahr?

Schon lange wird darüber speku­liert, dass Sonos einen Kopf­hörer auf den Markt bringt. Den letzten Bran­chen­gerüchten zufolge soll dieser im April tatsäch­lich auf den Markt kommen. Mit einem erwar­teten Verkaufs­preis um 400 US-Dollar handelt es sich aber auch um kein Schnäpp­chen für den Massen­markt - ein Anspruch, den Sonos aber auch in der Vergan­gen­heit nicht gestellt hat.

Im kommenden Jahr soll auch eine Strea­ming-Box von Sonos auf den Markt kommen, die mit 150 bis 200 Dollar preis­lich auf Augen­höhe mit dem Apple TV liegt, aber auf Android TV von Google basiert. Durch das offene Betriebs­system könnte die Sonos-Box gleich zum Start viele bekannte Strea­ming­dienste anbieten, ohne dass die jewei­ligen Program­mierer die Apps zuerst umfang­reich anpassen müssen.

Für Geschäfts­räume will Sonos im kommenden Jahr auch Laut­spre­cher vorstellen, die in die Decke des Raums einge­lassen werden können. Gerüchte gibt es auch über eine neue Highend-Soundbar, neue Subwoofer und einen Nach­folger für den Sonos Roam, nachdem dessen "großer Bruder", der Sonos Move, bereits in neuer Version erschienen ist.

Sonos-Kurz­trailer auf YouTube

