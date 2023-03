3D-Audio: Sonos setzt auf Musik mit Raumklang

Sonos hat einen neuen Netz­wer­klaut­spre­cher mit Unter­stüt­zung für 3D-Audio-Formate ange­kün­digt. Das Modell Era 300 hat deshalb eine unge­wöhn­liche Form, die etwas an eine liegende Sanduhr erin­nert und den Klang zu den Seiten und an die Decke abstrahlt.

Zugleich wird das lang­jäh­rige Basis-Modell Sonos One durch den neu entwi­ckelten Era 100 mit zwei Hoch­tönern ersetzt. Dadurch soll auch ein einzelner Era-100-Laut­spre­cher einen Stereo-Effekt erzeugen können. 280 Euro ruft Sonos für den Era 100 auf, der One lag noch bei 230 Euro.

Beim 500 Euro teuren Era 300 ist es die Anord­nung der vier Hoch­töner, die für drei­dimen­sio­nalen Klang sorgen soll: Einer strahlt direkt nach vorn, zwei jeweils zur Seite und ein weiterer durch einen Trichter nach oben. Für den Bass sorgen zwei Tief­töner an den Seiten.

3D-Effekt schon mit einem Laut­spre­cher

Bild: Sonos Der 3D-Effekt bei Musik im Dolby-Atmos-Format ist dem Hersteller zufolge schon bei einem Laut­spre­cher hörbar, ein zweiter soll ihn noch verstärken.

Viele neue Songs werden aktuell zusätz­lich zur Stereo-Version auch in den 3D-Audio-Formaten Dolby Atmos oder Sony 360 Reality Audio heraus­gebracht - und auch zahl­reiche ältere Alben neu für das Format abge­mischt. 3D-Audio ist bei Strea­ming-Diensten wie Apple Music, Amazon Music Unli­mited oder Tidal verfügbar. Markt­führer Spotify bietet das Format bisher nicht an.

Der Era 300 soll zum Start sowohl 3D-Audio-Mate­rial von Amazons Platt­form als auch aus Apple Music abspielen, wie Sonos bestä­tigte. Apple seiner­seits belebte jüngst den eigent­lich vor zwei Jahren einge­stellten großen Homepod-Laut­spre­cher für 3D-Audio aus dem haus­eigenen Strea­ming­dienst wieder.

Komplettes Surround-System wird simu­liert

In Kombi­nation mit einer 3D-Audio-Soundbar von Sonos können zwei Era 300 als Surround-Laut­spre­cher hinter den Zuhö­rern einge­setzt werden. Laut Sonos wird so zusammen mit einem Subwoofer ein komplettes 7.1.4-Surround-System simu­liert.

Mit den beiden neuen Era-Modellen ermög­licht Sonos erst­mals auch Nutzern von Android-Smart­phones, den Sound mittels True­play-Tech­nologie an den Raum anzu­passen. Bei True­play geben die Laut­spre­cher pulsie­rende Geräu­sche aus und die Soft­ware passt die Tonaus­gabe anhand des Rück­schalls an die Umge­bung an.

Bisher war die Funk­tion nur für iPhone-Nutzer verfügbar, die mit ihrem Telefon bei der Einmes­sung durch den Raum gehen müssen. Sonos hatte stets darauf verwiesen, dass die vielen Android-Smart­phones zu unter­schied­lich seien, um True­play an sie anzu­passen. Sonos Era 100

Mit einem Wisch lauter oder leiser

Beim neuen soge­nannten Quick Tuning nutzt Sonos statt des Smart­phones nun die direkt im Laut­spre­cher einge­bauten Mikro­fone für die Tonab­stim­mung. Zugleich können iPhone-Nutzer auch weiter auf die bishe­rige Methode zurück­greifen.

Bei beiden neuen Modellen kann man nun die Laut­stärke auf dem Gerät durch Wischen auf der Ober­fläche statt durch Tippen auf Lauter- und Leiser-Buttons einstellen.

Um die Geräte leichter repa­rierbar zu machen, ersetzte Sonos im Inneren Kleb­stoff-Verbin­dungen weit­gehend durch Schrauben. Die beiden neuen Modelle sollen ab dem 28. März verfügbar sein.

