Sonos Era 100 & Era 300: Konkurrenz für Amazon Echo & Co.

Bereits seit einiger Zeit gibt es Hinweise darauf, dass Sonos die Einfüh­rung neuer Smart Speaker plant. Jetzt hat das Online­magazin The Verge erste Details zu den neuen WLAN-Laut­spre­chern verraten. Demnach werden die Produkte voraus­sicht­lich Ende März offi­ziell vorge­stellt. Sie tragen die Bezeich­nungen Era 100 und Era 300 und werden voraus­sicht­lich wahl­weise in Schwarz und Weiß erhält­lich sein.

Der Era 100 ist ein klei­nerer Laut­spre­cher, der den Sonos One ablösen könnte, aber etwas teurer als das bishe­rige Modell wird. Dem Bericht zufolge soll der Verkaufs­preis bei 250 US-Dollar liegen. Der WLAN-Laut­spre­cher ist nicht auf räum­liches Audio ausge­richtet. Eine Verbes­serung gegen­über dem Sonos One ist ein zweiter Hoch­töner. Der Tief­mit­tel­töner wurde zudem vergrö­ßert, wodurch sich die Bass-Wieder­gabe verbes­sert.

Sonos Era 100 neben einem Plattenspieler

Foto: The Verge Der Era 300 unter­stützt räum­liches Audio und Dolby Athmos. Er verfügt über insge­samt sechs einzelne Laut­spre­cher, die den Schall nach vorne, links, rechts und oben lenken. Von der Größe her soll das Gerät zwischen Sonos One und Sonos Five liegen. The Verge nennt einen Verkaufs­preis von 450 Dollar. Damit wäre das Gerät güns­tiger als der Sonos Five. Denkbar wäre, dass der Hersteller mit dem Era 100 den Sonos One ablöst, während der Sonos Five zusätz­lich zum Era 300 im Angebot bleibt.

Blue­tooth und Line-Eingang

Beide neuen Sonos-Laut­spre­cher sollen sich nicht nur ins Multi­room-System des Herstel­lers inte­grieren lassen, sondern auch als Blue­tooth-Laut­spre­cher fungieren können. Die Gadgets sind zudem für WiFi 6 geeignet, verfügen aber stan­dard­mäßig über keine Ethernet-Buchsen mehr. Wer eine Kabel­ver­bin­dung bevor­zugt, muss einen "Combo-Adapter" erwerben, der neben dem Netz­werk­anschluss auch einen Line-Eingang bietet. Sonos Era 300

Foto: The Verge Beide Produkte sind für AirPlay 2 von Apple geeignet. Als Audio­quellen eignen sich somit auch iPhones, iPads und Macs. Der Goog­lecast-Stan­dard (Chro­mecast) ist weiterhin nicht an Bord. Im Gegen­teil: Da die seit geraumer laufenden Patent­strei­tig­keiten zwischen Sonos und Google nach wie vor nicht ausge­standen sind, wäre sogar der Wegfall des Google Assis­tent denkbar, der bei älteren Sonos-Produkten an Bord ist. Amazon Alexa dürfte hingegen auch bei Era 100 und Era 300 inte­griert sein.

Trotz starker Konkur­renz durch smarte Laut­spre­cher von Herstel­lern wie Amazon, Apple und Google will sich Sonos weiterhin auf dem Multi­room-Markt behaupten und Features bieten, die es bei der Konkur­renz nicht oder nur in anderer Form gibt. So haben die Kunden einfa­chen Zugang zu mehreren Webradio-, Podcast- und Musik­strea­ming-Portalen. Mit Sonos Radio bietet das Unter­nehmen mitt­ler­weile auch einen eigenen Strea­ming­dienst an.