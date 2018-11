Sonos, Echo, Google Home: Talk über vernetzte Audiotechnik

Im heutigen Podcast von teltarif.de sprechen wir darüber, wie klassische HiFi-Anlagen, wie sie noch vor wenigen Jahren in fast allen Wohnzimmern zu finden waren, allmählich von vernetzten Audiogeräten verdrängt werden, die wesentlich mehr Komfort bieten. So können die gleichen Inhalte synchron in mehrere Räume verteilt werden, die Steuerung erfolgt bequem per App. Zu diesem Thema haben wir uns einmal mehr Michael Fuhr als Experten ins Studio geholt.

Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Darüber sprechen wir heute

Vernetzte Audiotechnik im teltarif.de-Podcast Sonos ist der Platzhirsch unter den Multiroom-Systemen. Allerdings hätte das Unternehmen fast den Anschluss an die Zukunft verpasst. Integrierte Sprachassistenten gab es zuerst bei Amazon, Google und Apple in den jeweiligen Smart Speakern. Mittlerweile holt Sonos wieder auf.

Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten, um Webradio und Musik-Streaming auf alle Räume zu verteilen sowie bequem per Smartphone-App zu steuern. Stichworte sind hier GoogleCast und AirPlay, auch einfache Bluetooth-Lautsprecher erfreuen sich einer großen Beliebtheit.

In der heutigen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de gehen wir aber auch darauf ein, wie sich Streaming-Angebote zum Teil mit klassischen Rundfunkdiensten wie dem terrestrischen Digitalradio DAB+ kombinieren lassen. Auch zu diesem Zweck gibt Multiroom-Systeme, die unter anderem den Vorteil bieten, dass DAB+ im Raum mit dem besten Empfang aufgefangen und in der ganzen Wohnung verteilt werden kann.

Erscheinungsweise und Feedback

Der "Strippenzieher und Tarifdschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unterhaltung und freuen uns über Ihr Feedback in den Kommentaren, per iTunes oder per E-Mail. Weitere Informationen und einen Überblick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Übersichtsseite.

