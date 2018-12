Neue Digitalradios und Bluetooth-Speaker von sonoro audio

sonoro audio genießt in der Elektronikwelt einen guten Ruf mit seinen Designer-Hifi-Anlagen und Digitalradios. Zuletzt brachte das Unternehmen neue Modelle in den Handel: ein Tischradio, ein Kombi aus Bluetooth-Speaker und Digitalradio sowie eine Mini-Anlage.

sonoro Lounge: Tischanlage mit Entspannungsmusik



sonoro Lounge sonoro Lounge

sonoro Easy: Kombi aus Bluetooth-Speaker und Digitalradio

Beim Sonoro Lounge handelt es sich um eine stationäre Tischanlage. Radioempfang bietet das Modell über UKW und digital via DAB und DAB+. Das 2.1-Lautsprechersystem samt integriertem Hochleistungs-Subwoofer ermöglicht es laut Hersteller, diverse Klangstimmungen zu erzeugen. Integriert sind auch ein CD-Player und ein Bluetooth-Empfänger, über den Musik von Smartphone oder Tablet gestreamt werden kann. Besonderheit sind die vorinstallierten Relaxinhalten mit diversen Lounge-Klängen zum Entspannen. Das Holzgehäuse ist mit Klavierlack veredelt. Die Bedienung erfolgt per Knopfdruck auf die Bedienelemente am Gerät oder die inkludierte Fernbedienung. Das Sonoro Lounge gibt es bereits für rund 600 Euro im Fachhandel.



sonoro Easy sonoro Easy

Etwas kompakter ist das Modell sonoro Easy. Es handelt sich um ein Kombi aus Radio und Bluetooth-Speaker und liefert laut Hersteller kraftvollen Sound etwa für Schlafzimmer und Küche. Das portable UKW/DAB+-Digitalradio mit Bluetooth-Funktion findet dank seiner reduzierten Stellfläche überall Platz.

Radioempfang gibt es über UKW und DAB/DAB+. Externe Geräte können über die rückseitige Klinkenbuchse angeschlossen werden. Der seitliche USB-Port dient als Ladestation für Smartphone und Co. Der optionale Akkubetrieb ermöglicht ortsunabhängigen Musikgenuss. Das rückseitige, zuschaltbare LED-Nachtlicht ist optimal für die dezente Hintergrundbeleuchtung zur Orientierung in der Nacht. Das sonoro Easy gibt es für rund 200 Euro im Handel.

sonoro Qubo: Würfelförmige Anlage



sonoro Qubo sonoro Qubo

Dritter Neuzugang ist das sonoro Qubo. Es ahndelt sich hierbei um eine würfelförmige Mini-Anlage, die Radiogenuss über UKW und DAB/DAB+ sowie Musik via USB-Anschluss, Bluetooth-Streaming, CD-Player oder Aux-In bietet. Die Lautsprecher-Technologie sorgt laut Herstellerangaben für 360 Grad-Sound, unabhängig von der gewählten Quelle. Die Bedienung erfolge unkompliziert über die Bedienelemente am Gerät oder die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung.

Auch dieses Gerät besitzt vorinstallierte Relax- und Meditationsinhalte, die einen dabei unterstützen sollen, nach einem erfüllten Tag zur Ruhe zu kommen. Das Display passt sich automatisch der Umgebung an und leuchtet nachts sanft und unaufdringlich. Das Modell Qubo gibt es für rund 300 Euro im Handel.

Alexa und andere Sprachassistenten halten Einzug in die Consumer Electronics-Welt. Wir stellen in unserer Bilderserie fünf Digitalradios mit integrierter Sprachsteuerung vor.

