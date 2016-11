Apple iPhone 6S mit 32 GB - ein Schnäppchen oder nicht?

Sonntagskracher bei mobilcom-debitel Der Sonntagskracher bei mobilcom-debitel ist ein spezielles Hardware-Angebot, bei dem ein Smartphone oder Tablet sonntags für wenige Stunden zu einem vermeintlich besonders günstigen Preis angeboten wird. Die Menge ist in der Regel beschränkt und das Angebot ist darüber hinaus zeitlich limitiert - wer nicht rechtzeitig zuschlägt, hat Pech gehabt. Trotzdem muss das nicht immer bedeuten, dass das Sonntagskracher-Angebot der günstigste Preis für das entsprechende Gerät ist.

Heute offeriert mobilcom-debitel das Apple iPhone 6S mit 32 GB Speicherplatz. Zu haben ist das Gerät in den Farben Spacegrau und Silber. Wir haben geprüft, ob das Angebot tatsächlich ein Schnäppchen ist.

Preis-Check: eBay günstiger, aber nur kleine Stückzahl

In der Vergangenheit waren bei den Sonntagskracher-Angeboten auffällig häufig Apple-Smartphones und -Tablets zu haben. Dies könnte darauf hindeuten, dass mobilcom-debitel für manche Apple-Smartphones die Nachfrage der Kunden etwas überschätzt hat und im Rahmen der Sonntagskracher-Offerten Übermengen abbaut. Für das iPhone 6s 32 GB verlangt mobilcom-debitel heute 559,99 Euro zuzüglich 4,95 Euro Versand.

Egel, ob unsere These zur überschätzten Nachfrage stimmt oder nicht: Der Preiskampf ist hart und bei einem Blick in die Preissuchmaschine Geizhals zeigt sich, dass das iPhone 6s 32 GB in Grau bei einem eBay-Händler für 549 Euro angeboten wird, der darüber hinaus noch ohne Versandkosten liefert. Allerdings hat er offenbar nur wenige Exemplare vorrätig und das iPhone kommt von o2. Laut den Angaben des Händlers kommt das Smartphone aber ohne SIM-Lock. Ein weiterer eBay-Händler bietet das Gerät für 579,90 Euro an. Der erste Händler außerhalb von eBay, bei dem es sofort lieferbar ist, ruft 599 Euro auf - wer also keine Lust auf eBay oder mit dem Marktplatz schlechte Erfahrungen gemacht hat, findet das graue iPhone 6S mit 32 GB momentan nicht günstiger als beim mobilcom-debitel-Sonntagskracher.

Bei der silbernen Edition des Smartphones beginnen auf Geizhals die ersten Offerten, bei denen das Smartphone sofort lieferbar ist, bei rund 580 Euro. Für diese Modellvariante wäre also auch das Sonntagskracher-Angebot momentan die günstigste Offerte.

Apple iPhone 6S Datenblatt

Kauf-Vergleich

Zoom-Test

Test

Kurztest

Auf der Preissuchmaschine billiger.de wird das Sonntagskracher-Angebot als günstigster Preis für die 32-GB-Variante gelistet, und zwar für beide Farbvarianten. Auch Idealo führt den Sonntagskracher zusammen mit den bereits erwähnten eBay-Angeboten auf, danach werden für sofort lieferbare Geräte wieder Preise um 580 Euro verlangt.

Zu beachten ist, dass alle genannten Preise aus den Online-Shops und Preisvergleichsseiten eine Momentaufnahme vom Sonntagmittag um etwa 13 Uhr darstellen. Insbesondere in den Preisvergleichsseiten, aber auch in den Internet-Shops können sich die Preise jederzeit ändern. Vor dem Zuschlagen lohnt es sich also, nochmals einen kurzen Preis-Check durchzuführen. Das Sonntagskracher-Angebot dürfte aber - außer durch den eBay-Händler - kaum zu unterbieten sein. Gesucht haben wir nur nach neuer und original verpackter Ware für den deutschen Markt, nicht nach gebrauchten oder wiederaufbereiteten Geräten.

Ein letzter Tipp: Wem 16 GB Speicher reichen, der findet das iPhone 6s in den Preisvergleichsseiten bereits ab 519 Euro.

Die technischen Daten des iPhone finden Sie in unserem Datenblatt des iPhone 6S.