Speedport Pro: Telekom gibt Software-Version 5.0 frei

Die Deut­sche Telekom hat vor einiger Zeit den Speed­port Pro (Plus) Router als Flagg­schiff in ihr Programm aufge­nommen. Der vom fran­zösi­schen Unter­nehmen sage­mcom herge­stellte Router ist als Ober­klasse-Modell konzi­piert. Neben einem klas­sischen WLAN-Router mit ADSL/VDSL/SVDSL-Modem, DECT- und Analog-Tele­fon­anlage ist auch eine Smart-Home-Basis inte­griert, und der Router unter­stützt die von der Telekom ange­botenen Mesh-Repeater, welche SpeedHomeWLAN (in schwarz, neueres Modell) oder SpeedHomeWiFi (in weiß) heißen. Über eine spezi­elle SIM-Karte, die es bei der Telekom gibt, kann der Router auch hybrid arbeiten, d. h. er ergänzt lang­same DSL-Fest­netz­lei­tungen durch schnelles Internet via LTE.

Gäste-WLAN einge­baut

Der Speedport Pro (Plus) hat die Software-Version 5.0 erhalten.

Foto: Deutsche Telekom Es kann Fälle geben, wo man seinen Gästen ein WLAN zur Verfü­gung stellen will, aber vermeiden möchte, dass diese irgendwie Zugriff auf die Router­kon­figu­ration bekommen könnten. Deswegen bietet der Speed­port Pro (Plus) von Anfang an ein soge­nanntes Gäste-WLAN an. Das läuft nicht über die übliche 192.168.2.1, sondern über eine Adresse im Bereich 172.19.x.x. Doch wer diese IP in den Router eintippt, bekommt keine Antwort. Über diesen Zugang reagiert auch die 192.168.2.1 nicht.

Neue Version 5.0 ausge­lie­fert

Bisher stand das Gäste-WLAN nur im Empfangs­bereich des Routers zur Verfü­gung, wurde aber von den Mesh-Repea­tern nicht "verstärkt". Die Deut­sche Telekom hat nun für ihre Router Speed­port Pro, Speed­port Pro Plus und Speed­port Pro Gaming die neue Soft­ware 5.0.013.0 bereit­gestellt. Die neue Soft­ware unter­stützt jetzt auch das Gäste-WLAN, auch in Zusam­men­hang mit den SpeedHomeWLAN Mesh-Repea­tern, d.h. ein einge­rich­tetes Gäste-Netz kann im Haus "verlän­gert" werden.

Was ist neu?

Beim Gaming-Modell bleibt der einge­stellte LED Gaming Modus auch nach Neustart des Speed­ports erhalten.

Gene­rell sind die Zeit­regeln für die Gaming SSID über die Router­kon­figu­ration per http://speedport.ip oder http://192.168.2.1 einstellbar

Für alle Vari­anten wurde die Router-Sicher­heit (Secu­rity) und die IPv6-Unter­stüt­zung verbes­sert.

Es konnte vorkommen, das Anru­fende kein Frei­zei­chen hörten oder dass nur der letzte von mehr­fach verpassten Anrufen mit der glei­chen Rufnummer in der Liste des Tele­fons ange­zeigt wurde. Wenn LTE nicht aktiv war, konnte in den System­mel­dungen fälsch­lich ange­zeigt werden, dass keine SIM-Karte vorhanden sei. Es ließ sich keine Zeit­regel mit einem Tages­budget von mehr als 24 Stunden einrichten. Bei Verwen­dung eines schnur­losen Tele­fons "Speed­phone 52" war es nicht möglich, dieses auf die Firm­ware-Version 5.10 zu aktua­lisieren.

Alle diese Probleme wurden behoben, wie das Unter­nehmen in seinen ChangeLogs mitteilt.

Soft­ware zum Down­load bereit

Wer das Soft­ware-Update einspielen möchte, kann das auf der Support-Webseite der Telekom herun­ter­laden und in Kürze auch über das Firm­ware-Update-Menü im Router direkt anfor­dern. In den nächsten Tagen werden aktive Router auch von sich aus das Soft­ware-Update anstoßen, sofern das noch nicht erfolgt sein sollte.

