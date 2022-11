So lange bekommen Apples iPhones iOS-Updates

iPhones bekommen in der Regel über mehrere Jahre Soft­ware-Updates. Eine von Statista veröf­fent­lichte Info­grafik zeigt, wie lange für ältere Modelle neue iOS-Versionen zum Down­load bereit­gestellt wurden. Auf dieser Basis können Prognosen für jüngere Modelle ange­stellt werden.

iPhones von Apple profi­tieren in der Regel von einer guten Update-Versor­gung. Das ist bekannt. Wer sich ein iPhone kauft, sollte es über Jahre mit aktu­eller Soft­ware nutzen können.

Das Unter­nehmen Statista hat eine Grafik veröf­fent­licht, die alle iPhones seit dem ersten aus dem Jahr 2007 zeigt und darüber hinaus wie lange die jewei­ligen Modelle mit den frischen iOS-Versionen bislang versorgt wurden.

Das lässt durchaus Rück­schlüsse zu, wie lange aktu­ellere Modelle, die noch nicht aussor­tiert wurden, gute Chancen haben, weitere iOS-Versionen zu erhalten.

iPhones mit lang­jäh­riger Update-Versor­gung

Apple fährt eine gute Update-Politik. Auch wenn sie nicht so trans­parent ist wie die anderer Hersteller - beispiels­weise veröf­fent­lichte Samsung erst kürz­lich den Android-13-Fahr­plan -, ist es doch so, dass ange­sichts der grafisch darge­stellten Update-Historie mit einer lang­jäh­rigen Versor­gung neuer Soft­ware zu rechnen ist.

Nach­fol­gend haben wir die Grafik von Statista einge­bunden. Die erste neben dem jewei­ligen Modell erkenn­bare Versi­ons­nummer zeigt immer die iOS-Version zum offi­ziellen Markt­start. So wurde beispiels­weise das erste iPhone aus dem Jahr 2007 mit zwei weiteren OS-Versionen bedacht, beim iPhone 3GS zwei Jahre später wurden schon insge­samt drei iOS-Versionen gelie­fert, fünf waren es beim iPhone 5s aus dem Jahre 2013 und sogar sechs bei den Modellen iPhone 6s und iPhone 6s Plus aus dem Jahr 2015 und dem iPhone SE aus dem Jahr 2016. Dagegen erhielten die Modelle iPhone 7 und iPhone 7 Plus aus dem Jahr 2016 ein Jahr weniger iOS-Updates, sprich fünf Versionen. iPhones und die Update-Versorgung im Überblick

Bild: Statista

Davon ausge­hend kann prognos­tiziert werden, dass iPhone-Modelle in der Regel fünf bis sechs Jahre iOS-Updates erhalten. Auf dieser Basis lassen sich Prognosen für jüngere Modelle anstellen. So ist es entweder möglich, dass iPhone 8 und iPhone 8 Plus im kommenden Jahr noch iOS 17 erhalten oder dass mit dem im September veröf­fent­lichten iOS 16 Schluss ist. Das gilt auch für das iPhone X von 2017.

Die Modelle iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max aus dem Jahr 2019 haben bislang drei große iOS-Updates erhalten. Entspre­chend kann speku­liert werden, dass die Modelle bei fünf Jahren Soft­ware-Support iOS 18 und bei sechs Jahren sogar iOS 19 erhalten. Diese Fort­füh­rung kann mit den weiteren jüngeren Modellen der Grafik voll­zogen werden.

So haben die neuesten Modelle der iPhone-14-Serie iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max noch kein großes iOS-Update erhalten, weil sie erst im September bezie­hungs­weise Oktober (iPhone 14 Plus) erschienen sind. Sollten die Modelle fünf Jahre iOS-Updates erhalten, bekämen sie noch iOS 21 und bei sechs Jahren iOS 22 - sofern Apple die fort­lau­fenden Versi­ons­num­mern auch künftig beibe­hält.

Die neuen Modelle iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max hatten wir bereits getestet. Details lesen Sie jeweils in einem Bericht.