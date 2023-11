Netflix-Streaming-Abo legal teilen - so gehts

Netflix geht verstärkt gegen Account-Sharing vor. Ein Konto zu teilen ist nur den Mitglie­dern eines Haus­halts erlaubt. Es besteht jedoch die Möglich­keit, kosten­pflichtig ein Zusatz­mit­glied hinzu­zufügen, das nicht im glei­chen Haus­halt wohnt. Im nach­fol­genden Kurz­rat­geber erklären wir Ihnen, wie das geht.

Konto-Details öffnen

Zunächst müssen Sie sich in Ihr Netflix-Konto einloggen, am besten über einen Browser oder die mobile Anwen­dung für Android- oder iOS-Geräte. Klicken Sie anschlie­ßend auf das Menü Konto. Dort sehen Sie die Details Ihrer Netflix-Mitglied­schaft. Die Möglich­keit, ein Zusatz­mit­glied hinzu­zufügen, funk­tio­niert nur mit dem Stan­dard- und dem Premium-Abo, nicht aber mit dem Stan­dard-Abo mit Werbung. Bis zu zwei Zusatz­mit­glieder, die nicht im glei­chen Haus­halt leben, können mit dem Premium-Abo kosten­pflichtig hinzu­gefügt werden. Netflix-Zusatzmitglied hinzufügen - so gehts

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Netflix, Montage: teltarif.de Unter Zusatz­mit­glieder können Sie Ihr Netflix-Konto mit jemandem teilen, der nicht mit Ihnen in einem Haus­halt lebt. Einen Platz dafür müssen Sie über die Schalt­fläche Platz für Zusatz­mit­glied kaufen erstehen. Dafür werden Kosten in Höhe von 4,99 Euro pro Monat fällig. Wenn Sie ein Premium-Abo nutzen und wollen zwei Zusatz­mit­glieder hinzu­fügen, erhöhen sich die monat­lichen (zusätz­lichen) Kosten entspre­chend auf 9,98 Euro (zweimal 4,99 Euro).

Die Kosten für ein Zusatz­mit­glied gehen auf Ihre Rech­nung. Den neuen Rech­nungs­betrag müssen Sie zunächst bestä­tigen. Am Beispiel des Stan­dard-Abos erhöhen sich die Kosten mit einem Zusatz­mit­glied auf 17,98 Euro pro Monat (12,99 Euro plus 4,99 Euro).

Einstel­lungen für das Zusatz­mit­glied

Es kann fest­gelegt werden, dass das Zusatz­mit­glied einen eigenen Zugang und ein eigenes Pass­wort für das Netflix-Konto bekommt. Es taucht also nicht als Profil neben Ihrem eigenen auf. Darüber hinaus kann aber auch ein bestehendes Profil über­nommen oder ein neues genutzt werden. Die gesamte Netflix-Auswahl ist auf jeweils einem Gerät gleich­zeitig verfügbar. Ein Zusatz­mit­glied muss mindes­tens 18 Jahre alt sein und sich im glei­chen Land befinden, in dem Ihr Konto regis­triert ist.

Nachdem Sie bestä­tigt haben, dass sich durch das Hinzu­fügen eines Zusatz­mit­glieds Ihre monat­lichen Kosten für das Netflix-Abo erhöhen werden, können Sie ein Zusatz­mit­glied bestimmen. Dazu müssen Sie Vor- und Nach­namen sowie E-Mail-Adresse des Zusatz­mit­glieds angeben. Zuvor sollten Sie die Person um Erlaubnis fragen, die Daten im Einrich­tungs­pro­zess von Netflix eingeben zu dürfen.

Einla­dungs­mail

Nach Eingabe der Daten des Zusatz­mit­glieds bekommt dieses von Netflix eine E-Mail mit Ihrem Namen und der Infor­mation, dass es als Zusatz­mit­glied zu Netflix hinzu­gefügt wurde. Die komplette Netflix-Auswahl steht dem Zusatz­mit­glied in Full-HD-Auflö­sung zur Verfü­gung und es bekommt ein eigenes Pass­wort mit einem eigenen Profil.

Nun ist das Zusatz­mit­glied gefragt, die Einrich­tung abzu­schließen. Der entspre­chende Link ist in der E-Mail von Netflix enthalten. Sobald das Zusatz­mit­glied die Einla­dung ange­nommen hat, werden Sie in einer E-Mail darüber infor­miert. In Ihrem Konto können Sie Einstel­lungen zum Zusatz­mit­glied verwalten. Sie können die Mitglied­schaft für das Zusatz­mit­glied beenden und statt­dessen eine andere Person einladen oder den Platz für das Zusatz­mit­glied gänz­lich kündigen. Dann redu­ziert sich wieder die monat­liche Abo-Gebühr für den Strea­ming-Dienst.

