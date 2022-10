iPhone-Tipp: So aktivieren Sie die Klopfgeste

Wer es noch nicht weiß, der wird es spätes­tens jetzt wissen: Das iPhone verfügt über eine Klopf­gesten-Funk­tion. Auf diese Weise können verschie­dene Kurz­befehle durch Klopfen auf die Gehäu­serück­seite des Smart­phones ausge­führt werden. Im nach­fol­genden Kurz­rat­geber sagen wir Ihnen, wie Sie die Klopf­gesten auf Ihrem iPhone einstellen können.

iPhone Klopf­geste: So gehts

iPhone: Kurzbefehle sind per Klopfen auf die Rückseite möglich (Bild: iPhone 13 mini)

Bild: teltarif.de Wer nach einem offi­ziellen Hersteller-Hinweis zur Klopf­geste sucht, kommt unter anderem auf die Support-Seite "Auf Rück­seite tippen". Das Doku­ment wurde vor rund zwei Jahren veröf­fent­licht und basiert noch auf iOS 14. Voraus­set­zung, um die Klopf­geste verwenden zu können, ist demnach offenbar ein iPhone 8 oder neuer. Auch für das Modell von 2017 wird das aktu­elle mobile Betriebs­system iOS 16 bereit­gestellt.

Wir haben die Klopf­geste test­weise auf einem iPhone 13 mini mit der neuesten iOS-Version einge­richtet. Die Vorge­hens­weise ist simpel. Zur Akti­vie­rung müssen Sie zunächst in das Einstel­lungs­menü klicken und unter Bedie­nungs­hilfen unter dem Punkt Physisch und moto­risch auf Tippen klicken. Anschlie­ßend scrollen Sie ganz nach unten und finden dort den Punkt Auf Rück­seite tippen.

Sie haben nun verschie­dene Möglich­keiten, die Klopf­geste einzu­richten. Unter­stützt wird sowohl Doppel­tippen als auch Dreimal tippen.

Dort haben Sie nun verschie­dene Optionen, die Sie konfi­gurieren können. Prak­tisch sind beispiels­weise das doppelte Tippen, um die Kamera zu öffnen oder ein Bild­schirm­foto aufnehmen. Eben­falls vorteil­haft kann die Klopf­steue­rung der Laut­stär­kere­gelung sein. So können Doppel- und Dreimal-Tippen kombi­niert werden, beispiels­weise um die Laut­stärke per Doppel­tippen zu erhöhen und per drei­maligem Tippen zu verrin­gern.

Es ist natür­lich Geschmack­sache, welche Klopf­gesten jeder Nutzer am prak­tischsten findet. Uns gefielen weiterhin die Doppel­tippen-Gesten, um die Mittei­lungs­zen­trale oder das Kontroll­zen­trum zu öffnen, gut. Gene­rell sagen uns die Doppel­tippen-Gesten mehr zu als die Klopf­gesten, die durch drei­maliges Tippen ausge­führt werden.

