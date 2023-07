iPhone-Kamera: Dauerhaft 16:9- statt 4:3-Format - so gehts

iPhone-Nutzer werden es sicher­lich kennen: Sie öffnen die Kamera-App und knipsen jedes Mal im 4:3-Format. Das möchte aber nicht jeder. Sie müssen das Bild­format beim erneuten Öffnen der Smart­phone-Kamera in den Einstel­lungen manuell auf das 16:9-Format umstellen. Das kann vor allem dann nervig sein, wenn Sie das Handy spontan aus der Tasche ziehen und einen Moment einfangen wollen. Dann kann es schnell passieren, dass der kost­bare Moment im 4:3-Format aufge­nommen wurde, obwohl Sie das gar nicht möchten. Sie können das Bild­format zwar nach­träg­lich im Bear­beiten-Modus anpassen, aber diesen Umstand können Sie sich von vorn­herein sparen.

Im nach­fol­genden Kurz­rat­geber erklären wir Ihnen, wie Sie das Bild­format in der iPhone-Kamera-App dauer­haft von 4:3 auf 16:9 umschalten. Die Einstel­lung wird anschlie­ßend nach dem erneuten Öffnen der Kamera-App beibe­halten.

iPhone: Bild­format dauer­haft umstellen

iPhone 14 Plus

Bild: teltarif.de Öffnen Sie zunächst die Kamera-App auf Ihrem iPhone. Wischen Sie entweder über dem Auslöser nach oben oder drücken in der oberen Leiste auf den nach oben zeigenden Pfeil, um die Einstel­lungen für Foto­grafie zu öffnen. In der Regel steht das Format auf 4:3. Dort klicken Sie drauf und wählen 16:9. Jetzt können Sie die Kamera-App schließen.

Wech­seln Sie zum Einstel­lungs­menü und scrollen nach unten, bis Sie dort das Menü "Kamera" errei­chen. Öffnen Sie das Menü und wählen anschlie­ßend "Einstel­lungen beibe­halten". Dort müssen Sie nun das Häkchen bei "Krea­tive Steue­rung" setzen. Auf diese Weise können Sie die von Ihnen gemachten Einstel­lungen wie letzten Filter, Einstel­lungen für das Seiten­ver­hältnis, Licht oder Tiefen­effekt beibe­halten, ohne dass diese vom System auto­matisch wieder zurück­gesetzt werden.

Es kommt nun letzt­lich auf die von Ihnen gewünschten Einstel­lungen an. Wollen Sie andere nicht nochmal beim nächsten Öffnen der Kamera-App nutzen, dann müssen Sie die Krea­tive Steue­rung natür­lich wieder deak­tivieren. Dann wech­selt das System aber auch wieder auf das 4:3-Format.

iPhones im Test von teltarif.de

Nach­fol­gend haben wir Ihnen unsere Test­berichte zur iPhone-14- und iPhone-13-Serie verlinkt.

Anzeige:

Mehr zum Thema Apple iPhone