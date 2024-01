Instagram Konto per App löschen - so gehts

Es gibt verschie­dene Gründe, sich von einem Social-Media-Dienst zu verab­schieden. Möchten Sie dem Foto-Dienst Insta­gram Adieu sagen, kann die Suche nach der Konto­löschung ziem­lich anstren­gend werden. Die Option ist nämlich gar nicht so leicht zu finden. Im nach­fol­genden Kurz­rat­geber erklären wir Ihnen, wie Sie Ihren Insta­gram-Account über die Android- oder iOS-App still­legen können.

Insta­gram löschen per App

Tschüss, Instagram - so löschen Sie Ihren Account

Foto/Screenshot/Montage: teltarif.de, Logo: Instagram Wenn Sie Insta­gram auf Ihrem Android-Smart­phone oder einem iPhone mit iOS-Betriebs­system nutzen, können Sie die Anfrage zum Löschen des Kontos direkt über die mobile Anwen­dung stellen. Klicken Sie zunächst unten rechts auf das Profil-Symbol, bis Sie zu Ihrer Konto­über­sicht kommen, sprich: Profil­bild, Konto­name, Beiträge, Follower und Gefolgt. Suchen Sie nun nach dem Menü, das durch drei Striche reprä­sen­tiert wird, in der Regel befindet sich dieses oben rechts in der Anwen­dung. Nach dem Klick auf das Drei-Striche-Menü gelangen Sie über das Menü Einstel­lungen und Privat­sphäre zur Konten­über­sicht.

Die Löschen-Funk­tionen ist mitunter ziem­lich versteckt. Klicken Sie in der Konten­über­sicht auf Persön­liche Infor­mationen und anschlie­ßend auf Konto­inha­ber­schaft und Einstel­lungen sowie Deak­tivieren oder Löschen. Wenn Sie mehrere Insta­gram-Konten haben, müssen Sie das auswählen, das Sie löschen wollen. Sie haben nun die Möglich­keit, entweder das Konto vorüber­gehend zu deak­tivieren oder das Löschen des Kontos dauer­haft zu bean­tragen.

Abschlie­ßend müssen Sie einen Grund angeben, warum Sie das Konto löschen wollen. Möchten Sie sich nicht fest­legen, scrollen Sie runter bis zum Auswahl-Punkt "Es gibt einen anderen Grund". Unter Umständen müssen Sie zur Veri­fizie­rung noch das zu Ihrem Account gehö­rende Pass­wort eingeben.

In einem weiteren Kurz­rat­geber erklären wir Ihnen, wie Sie unter Android und iOS eine Webseite als "App" spei­chern.

