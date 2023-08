GIFs mit dem iPhone erstellen - so gehts

"GIF" steht für Graphics Inter­change Format. Damit ist es möglich, Bilder als Anima­tion darzu­stellen. Wenn Sie Besitzer eines iPhones sind, können Sie leicht GIFs selbst erstellen, ohne dafür Soft­ware von Dritt­anbie­tern nutzen zu müssen. Dafür ist ledig­lich eine Einstel­lung in der Kamera-App nötig. Im nach­fol­genden Kurz­rat­geber erklären wir Ihnen, wie das funk­tio­niert.

GIFs mit dem iPhone - so gehts

Mit einem iPhone können Sie leicht GIFs erstellen

Bild: teltarif.de Um ein GIF mit Ihrem iPhone erstellen zu können, öffnen Sie zunächst die Kamera-App auf dem Telefon. In der Regel wird auto­matisch das Menü "Foto" ange­zeigt. In der rechten oberen Ecke sehen Sie einen Kreis. Dieses Menü steht für die "Live"-Aufnahme und muss akti­viert sein, also ohne durch­gestri­chene Linie. Live-Aufnahmen mit einem iPhone sind laut Apple-Support mit einem iPhone 6s und neuer, einem iPad der fünften Gene­ration und neuer, einem iPad Air der dritten Gene­ration und neuer, einem iPad mini der fünften Gene­ration und neuer sowie iPad-Pro-Modellen ab 2016 möglich. Zum Test nutzten wir ein in der Redak­tion vorhan­denes iPhone 14 Pro.

Jetzt müssen Sie nur noch ein geeig­netes Motiv finden, das Sie in ein GIF umwan­deln wollen. Dabei sollten Sie darauf achten, dass das Motiv vor der Aufnahme eine Bewe­gung ausführt, beispiels­weise ein Hund, der sich in Bewe­gung befindet oder eine Person, die aus einem Glas trinkt.

Auswahl "Endlos­schleife" in der Galerie

Nachdem das Foto aufge­nommen wurde, können Sie es über die Vorschau unten Links in der Kamera-App oder in der Foto-Galerie öffnen. Oben links sehen Sie nun "Live". Beim Klick darauf öffnet sich ein Menü mit verschie­denen Auswahl­mög­lich­keiten, darunter "Endlos­schleife". Mit der Auswahl von "Endlos­schleife" können Sie nun letzt­lich ein GIF erstellen. Wollen Sie das Bild nicht mehr als GIF verwenden, können Sie die "Endlos­schleife" wieder über das "Live"-Menü ausschalten.

Soll das GIF verschickt werden, muss die entspre­chende Anwen­dung die Aufnahme als solche auch korrekt inter­pre­tieren. Das war im Test beispiels­weise über den WhatsApp-Messenger problemlos möglich.

