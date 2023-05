So gehts: Deutschlandticket in Apple Wallet auf dem iPhone

Das Deutsch­land­ticket gibt es als digi­talen Ausweis. Wir erklären Ihnen am Beispiel der App der Berliner Verkehrs­betriebe, wie Sie das Ticket in der Apple Wallet auf dem iPhone spei­chern.

Das Deutsch­land­ticket ist seit dem 1. Mai verfügbar. Das Ticket ist als monat­liches Abo zum Preis von 49 Euro verfügbar und kann über verschie­dene Wege gebucht werden, beispiels­weise spezi­elle Apps oder die Anwen­dungen der regio­nalen Verkehrs­ver­bünde.

Nutzen Sie ein iPhone und wollen das frisch gekaufte Deutsch­land­ticket auch in der Apple Wallet abspei­chern? Das geht. Über die Möglich­keit, das Deutsch­land­ticket in der Apple Wallet auf einem iPhone abzu­spei­chern, berich­teten wir bereits. Am Beispiel der App der Berliner Verkehrs­betriebe erklären wir Ihnen im nach­fol­genden Kurz­rat­geber, wie das funk­tio­niert.

Deutsch­land­ticket in der Apple Wallet - so gehts

Mit der BVG-App das Deutschlandticket in der Apple Wallet speichern - so gehts

Fotos: Apple/BVG- Jörg Pawlitzke, Montage: teltarif.de Nutzer, die regel­mäßig die Fahr­aus­kunft der Berliner U-Bahn, S-Bahn und Co. verwenden, werden sicher­lich die entspre­chende Fahr­info-App der Berliner Verkehrs­betriebe kennen. Wer beispiels­weise zuvor ein regu­läres Zeitabo der BVG gebucht hatte und auf das Deutsch­land­ticket in digi­taler Form umge­stiegen ist, bekommt nach der Anmel­dung mit seinen Account-Daten in der Fahr­info-App das 49-Euro-Abo dort ange­zeigt. Über die App können Sie das Ticket mit dem entspre­chenden QR-Code bei der Fahr­kar­ten­kon­trolle vorzeigen.

Aller­dings fehlt die Möglich­keit aus der Fahr­info-App heraus, das Deutsch­land­ticket in der Apple Wallet abzu­spei­chern. Dafür müssen Sie eine weitere App der Berliner Verkehrs­betriebe herun­ter­laden. Diese nennt sich Tickets. Wenn Sie die App aus dem Apple App Store herun­ter­geladen haben, müssen Sie sich auch dort mit Ihren Account­daten anmelden und bekommen unter "Ticket­spei­cher" das Deutsch­land­ticket ange­zeigt.

Option zum Spei­chern nur in der "Tickets"-App

Wenn Sie das Ticket öffnen, können Sie anschlie­ßend auf das Drei-Punkte-Menü rechts klicken und bekommen die Option ange­zeigt, das Deutsch­land­ticket in der Apple Wallet zu spei­chern. Nun müssen Sie das Hinzu­fügen zu Apples Karten­spei­cher noch bestä­tigen. Jetzt können Sie die Ticket-App der BVG schließen.

Der Zugriff auf das Deutsch­land­ticket ist jetzt über die Apple Wallet möglich. Die Anzeige ist entspre­chend nicht auf das iPhone beschränkt. Besitzen Sie zusätz­lich eine Apple Watch, können Sie auch über die smarte Uhr auf die in der Apple Wallet gespei­cherten Karten zugreifen.

Deutsch­land­ticket über BVG-App auch als Nicht-Berliner

Sollten Sie nicht in Berlin wohnen und ihr regio­naler Verkehrs­betriebe-Anbieter bietet unter Umständen das Abspei­chern des Deutsch­land­tickets nicht in der Apple Wallet an, können Sie das Deutsch­land­ticket auch über die Webseite des BVG buchen.

Dazu benö­tigen Sie entspre­chend einen Account bei den Berliner Verkehrs­betrieben und eine gültige Zahlungsart.

In einem weiteren Kurz­rat­geber erklären wir Ihnen, wie Sie eine Bord­karte in der Apple Wallet auf iPhone spei­chern.

