Cell Broadcast: Nachricht wiederfinden und erneut lesen

Bild: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Da nicht alle Handy-Nutzer Warn-Apps für Kata­stro­phen-Warnungen instal­lieren wollen oder können, wurde auch in Deutsch­land der Dienst Cell Broad­cast einge­führt, um die Bevöl­kerung vor Gefahren zu warnen. Die Nach­richten werden einfach über die Funk­masten in zuvor fest­gelegten Funk­zellen an alle in der Funk­zelle einge­buchten Handys versandt, ohne dass man sie zuvor bestellen oder anfor­dern müsste.

Bild: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Kommt eine Gefahren-Warnung an, schrillt das Handy meist recht laut und blinkt. Mögli­cher­weise kann man den Lärm oder die Unter­bre­chung aber in diesem Moment gerade nicht gebrau­chen und klickt die Meldung schnell weg. Mitunter enthalten Cell-Broad­cast-Nach­richten aber wich­tige Infos für die Bürger, die sie in der Situa­tion drin­gend beachten sollten. Manchmal enthält die Nach­richt auch einen Link zu einer Infor­mati­ons­seite bei der örtli­chen Kommu­nal­ver­wal­tung oder zum Warn­mel­dungs-Über­sichts­portal des Bundes­amts für Bevöl­kerungs­schutz und Kata­stro­phen­hilfe.

Doch wie findet man die zuvor wegge­klickte Warn­mel­dung unter Android und iOS wieder?

Bereits empfan­gene Warn­mel­dung wieder­finden

Gene­rell ist es so, dass Android und iOS mit den eintref­fenden Cell-Broad­cast-Nach­richten unter­schied­lich umgehen. Android hinter­legt diese fest im Betriebs­system, sodass sie später jeder­zeit wieder aufge­rufen werden können. Bei iOS bleiben die Nach­richten nur in der Mittei­lungs­zen­trale. Beispiel einer Cell-Broadcast-Warnung

Um auf dem iPhone die Cell-Broad­cast-Nach­richt erneut lesen zu können, streicht man mit dem Finger auf dem Sperr­bild­schirm des iPhone von unten nach oben. Die Nach­richt, die im Nach­rich­ten­zen­trum abge­legt wurde, wird so erneut ange­zeigt. Ein wich­tiger Hinweis: Das funk­tio­niert nur so lange, bis der iPhone-Nutzer das Nach­rich­ten­zen­trum leert. Denn dann ist auch die Cell-Broad­cast-Nach­richt gelöscht und unwie­der­bring­lich verloren. Möchte man eine Warn-Nach­richt auf dem iPhone also erneut lesen, sollte man das Leeren des Nach­rich­ten­zen­trums unter­lassen oder zuvor am besten einen Screen­shot der Meldung machen. Dieser findet sich dann wie gewohnt in der iPhone-Foto­galerie.

Neuere Android-Versionen bewahren die Cell-Broad­cast-Nach­richten auf. Um diese wieder­zufinden, tippt man im Einstel­lungs­menü des Android-Smart­phones "Notfall" ins Such­feld. Dann erscheint der Einstel­lungs-Menü­punkt "Notfall­benach­rich­tigungen". Dort kann man nicht nur den Cell-Broad­cast-Dienst konfi­gurieren, sondern unter "Notfall­benach­rich­tigungs­ver­lauf" oder "Bishe­rige Nott­fall­benach­rich­tigungen" eine Liste aller bishe­rigen Nach­richten aufrufen. Tippt man in dieser Liste eine Nach­richt an, erscheint sie auf dem Bild­schirm wie direkt nach ihrem Eintreffen. Nun kann man auch ggf. einen Link in der Nach­richt antippen.

In unseren Kurz-Ratge­bern mit dem Titel "so gehts" erklären wir Ihnen Verschie­denes zu Smart­phone, Apps, Internet-Diensten und Co.

