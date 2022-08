So gehts: Bordkarte in Google Wallet speichern

Apples Sammel-App für Zahlungs­arten und weitere Karten heißt "Apple Wallet". In einem Kurz-Ratgeber erklären wir Ihnen, wie Sie in der Apple Wallet eine Bord­karte abspei­chern können. Dazu benö­tigen Sie aber ein iPhone. Wenn Sie ein solches nicht besitzen und es auch künftig nicht nutzen wollen, weil Ihnen Android mehr zusagt, können Sie das Pendant von Google verwenden.

Die "Google Wallet" vereint wie die Apple Wallet die Möglich­keit, neben Kredit­karten und Co. auch Flug­tickets hinter­legen zu können. So können Sie unab­hängig einer Airline-App Bord­karten auf dem Smart­phone abspei­chern, beispiels­weise als Backup oder auch, um die Bord­karte auf einer Android-Smart­watch zu verwenden.

Bord­karte in Google Wallet spei­chern

Bordkarte über die Easyjet-App in Google Wallet einfügen

Bild: teltarif.de Vor der Google Wallet wurde für Googles Bezahl­dienst Google Pay eine eigene App ange­boten. Diese wird jetzt in der Google Wallet inte­griert, die nach Down­load und Instal­lation ein eigenes App-Icon bekommt. Am Beispiel der Airline Easyjet haben wir eine Bord­karte in die Google Wallet einge­fügt. Der erste Schritt ist über die eigene App der Airline selbst zu tätigen.

Sobald Sie sich einche­cken können und eine Bord­karte verfügbar ist, gibt es inner­halb der Easyjet-App unter­halb der Bord­karte die Option, das Tickt zu "GPay" hinzu­fügen zu können (s. Bild oben). Davon müssen Sie sich nicht verwirren lassen, es handelt sich dabei noch um eine alte Anzeige. Denn vor dem Launch der Google Wallet konnten Bord­karten bereits in Google Pay abge­spei­chert werden. Links: Bordkarte vergrößert, rechts: Miniatur der Bordkarte in der Google Wallet

Bild: teltarif.de Nach dem Klick auf das Symbol wird die Google Wallet geöffnet und das Flug­ticket kann der Sammel-App hinzu­gefügt werden. Das geht inner­halb weniger Augen­blicke vonstatten. Anschlie­ßend ist die Bord­karte als Miniatur mit Anzeige von Start- und Ziel­flug­hafen auf der Start­seite von Google Wallet sichtbar (s. Bild oben).

Beim Klick auf die Miniatur-Bord­karte offen­baren sich wich­tige Details zum Flug, unter anderem der zum Check-in am Flug­hafen-Terminal erfor­der­liche QR-Code, den Sie direkt über die Google Wallet auf dem Smart­phone verwenden können.

